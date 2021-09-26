Генсек ООН: Человечество очень близко к ядерному истреблению

Ядерные арсеналы нескольких стран могут уничтожить все живое на Земле. Коллаж "Сегодня"

В мире существует слишком много ядерных ракет и над человечеством висит серьезная угроза уничтожения всего живого на планете.

Об этом написал в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Сегодня День борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, и в связи с этим он призвал страны к ядерному разоружению.

"Почти 14 000 ядерных вооружений хранятся во всем мире. Человечество остается недопустимо близким к ядерному истреблению. Настало время рассеять облако ядерного конфликта навсегда, ликвидировать ядерное оружие из нашего мира и начать новую эру доверия и мира", – заявил Гутерриш.

Ядерная угроза для мира

В мире существует девять ядерных держав – США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР, у которых имеется оружие "судного дня". В последнее время ходили разговоры, что и Иран может присоединиться к этой компании, но пока официально не известно, чем закончились попытки обзавестись ядерным арсеналом.

В то же время в январе этого года т.н. Часы судного дня остановили за 100 секунд до полуночи. Они отражают напряженность международной обстановки и угрозу ядерной войны.

А в начале февраля США и Россия официально продлили на пять лет одно из ключевых двусторонних соглашений – ядерный договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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Тем временем ядерная угроза существует и для Украины. "Сегодня" провели собственное расследование и выяснили, как Россия превращает Крым в ядерное хранилище и что грозит полуострову.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о глобальной угрозе из-за ядерного оружия РФ на украинском полуострове.