Германия и Франция ожидают от России позитивного вклада в урегулирование на Донбассе

Война на востоке Украины стала основной темой телефонных переговоров Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана с Сергеем Лавровым

Хайко Маас, Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан. Коллаж "Сегодня"

Министры иностранных дел Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвали Кремль на фоне недавнего "перемещения войск и маневров" у границ Украины соблюдать "требования прозрачности" на основе Венской конвенции.

Об этом говорится в заявлении МИД Германии по итогам беседы.

Германский и французский министры считают, что предстоящая первая годовщина соглашения о дополнительных мерах по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе, достигнутого Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года может стать некой вехой, чтобы снова подтвердить режим прекращения огня.

Германия и Франция также заявили о своих "постоянных усилиях" в рамках "нормандского формата" для достижения существенного прогресса в разрешении военного конфликта на востоке Украины и призвали Россию внести позитивный вклад в его урегулирование.

"Министры обсудили статус переговоров по реализации Минских договоренностей 2014/2015 годов и выводы Парижского саммита от декабря 2019 года. Россию призвали внести позитивный вклад в урегулирование конфликта", - говорится в сообщении.

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Напомним, в понедельник глава Европейского совета Шарль Мишель заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Евросоюз осуждает незаконные, провокационные и подрывные действия России в отношении ЕС – в этом вопросе страны содружества солидарны.

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