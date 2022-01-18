Германия оружия не даст – Шольц поставил точку в вопросе Украины

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В Германии не планируют поставлять оружие Украине, но попробуют дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом заявил канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц, сообщает УНИАН.

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"На протяжении многих лет немецкое правительство придерживается конкретной стратегии. И эта стратегия касается того, чтобы не экспортировать летальное вооружение. Мы не меняли эту стратегию, когда пришли к власти и начали исполнять полномочия (после ухода от власти канцлера Ангелы Меркель – ред)", – заявил он.

"Мы должны подумать"

По словам Шольца, Германия придерживалась этой стратегии и во время встреч в рамках Совета НАТО-Россия, а также переговоров в "нормандском формате". Он сказал, что Германии необходимо подумать над тем, что сделать для того, чтобы обострение на границах Украины и России прекратилось.

"Как можем осуществить это, чтобы территориальная целостность Украины никоим образом не оказалась под угрозой, что не будет военной агрессии против Украины", – сказал он.

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Источник фото – ukrinform.ua

Напомним, издание UK Defence Journal сообщило, что британские транспортные самолеты, которые перевозили вооружение для Украины, вынуждены были облететь Германию. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что из-за наращивания военного присутствия российских войск у границ, Украина обратилась к ним за помощью.

Германия не разрешила пролететь через свое воздушное пространство из-за того, что они придерживаются политики отказа от поставок оружия Украине.

Немецкое издание Bild заявило, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО.

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Издание отметило, что с мая 2021 года Германия использует механизм в рамках НАТО, чтобы помешать другим членам Альянса продавать оружие Украине. Немецким вето было заблокировано следующее вооружение: 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

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