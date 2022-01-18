Німеччина зброї не дасть – Шольц поставив крапку у питанні України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Німеччині не планують постачати зброю Україні, але спробують дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.

Про це заявив канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц, повідомляє УНІАН.

Реклама

"Упродовж багатьох років німецький уряд дотримується конкретної стратегії. І ця стратегія стосується того, щоб не експортувати летальне озброєння. Ми не змінювали цю стратегію, коли прийшли до влади й почали виконувати повноваження (після відходу від влади канцлера Ангели Меркель – ред.)", – заявив він.

"Ми маємо подумати"

За словами Шольца, Німеччина дотримувалась цієї стратегії й під час зустрічей у рамках Ради НАТО-Росія, а також переговорів у "нормандському форматі". Він сказав, що Німеччині необхідно подумати над тим, що зробити для того, щоб загострення на кордонах України та Росії припинилося.

"Як можемо здійснити це, щоб територіальна цілісність України жодним чином не опинилася під загрозою, що не буде військової агресії проти України", – сказав він.

Реклама

Джерело фото – ukrinform.ua

Нагадаємо, видання UK Defence Journal повідомило, що британські транспортні літаки, які перевозили озброєння для України, змушені були облетіти Німеччину. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів, що через нарощування військової присутності російських військ біля кордонів Україна звернулася до них за допомогою.

Німеччина не дозволила пролетіти через свій повітряний простір через те, що вони дотримуються політики відмови від постачання зброї Україні.

Німецьке видання Bild заявило, що ексканцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання Україні озброєння в рамках НАТО

Реклама

Видання зазначило, що з травня 2021 року Німеччина використовує механізм у рамках НАТО, щоб завадити іншим членам Альянсу продавати зброю Україні. Німецьким вето було заблоковано наступне озброєння: 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Хто допомагає Україні