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Германия открыла границы для вакцинированных украинцев: как попасть в страну

25 июня, 14:10

Татьяна Очеретяная

Взрослые должны получить две прививки против коронавируса, а если болели накануне – одну

После открытия границ Испании Германия тоже разрешила въезжать в страну украинцам, которые получили две дозы прививки против коронавируса.

Об этом пишет пресс-служба посольства Германии в Украине.

Отмечается, что украинцы смогут посетить Германию, если вакцинировались такими препаратами:

Для переболевших ковидом прививка может состоять только из одной дозы вакцины. Им будет необходимо доказать, что перед прививкой они переболели COVID-19 – предоставить справку с положительным результатом ПЦР-теста. Справка может быть в электронном виде или в бумажной форме.

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Что еще нужно знать, чтобы попасть в Германию?

Напомним, ранее Израиль открыл границы для украинцев. Для въезда граждане должны получить специальное разрешение, сделать ПЦР-тест на коронавирус и отбыть самоизоляцию.

Также мы объясняли, что должно быть в документе, подтверждающем получение полного курса вакцины от COVID-19.

Кстати, мы рассказывали, что ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей старше 12 лет:

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