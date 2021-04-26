Германия до сих пор верит в диалог с Россией и против ужесточения санкций

Хайко Маас считает, что очень жесткие санкции не помогут в отношении Кремля, а приведут к обратному

Германия выступает против ужесточения санкционного давления на Россию и несмотря на "очень плохие" отношения, считает, что с Кремлем необходимо разговаривать.

Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в интервью телеканалу ARD, передает DW.

По мнению главы германского МИД именно в связи с напряжением в отношениях последнего времени необходим диалог с Россией.

"Отношения очень плохие. Но они не должны и оставаться такими", – уверен Маас.

Он добавил, что надо разговаривать с теми странами, отношения с которыми напряжены, "а не всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях", что сейчас "в особенности касается России".

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Министр высказался против еще более жестких мер, как того требуют, в частности, европарламентарии, поскольку считает, что они не помогут, а приведут к обратному. По его мнению достаточно уже введенных и постоянно продлеваемых санкций из-за оккупации Россией Крыма и в связи с отравлением Навального.

В то же время Маас рад, что российское правительство приняло предложение президента США Джо Байдена о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

"В конце концов никто не может быть заинтересован в том, чтобы постоянные провокации и конфронтации превратились в серьезное противостояние", – уверен министр.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Германию к международному мониторингу отвода российских войск. Он считает, что тяжелая российская техника остается возле украинских границ, а глава Кремля Владимир Путин маскирует намерения.

Тем временем в США заявили, что сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции против России в будущем.