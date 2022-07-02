Героям РФ утилизация -30%. В России запустили рекламу со смыслом (видео)

Россия обещает скидки на утилизацию своим "героям". / Фото: Коллаж: Сегодня

В России устроили "диверсию" на патриотических билбордах. Рядом с рекламой о скидке 30% на утилизацию появились снимки российских военных, которым она грозит.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Реклама

Там признают, что действительно, погибшие оккупанты останутся навечно "утилизированы" на войне в Украине, и о многих из них Россия даже не вспомнит.

"Это поразительно, и показательно, и символично, и печально это все, и в историческом смысле печально. Каждый погибший украинский воин навечно останется героем, их именами будут называть улицы, скверы, парки, города. А российских ждет утилизация в мобильных крематориях, горстка пепла в "братских могилах", – говорится в подписи к видео.

Партизанское движение

Американский Институт изучения войны сообщил, что украинское военное руководство в ближайшее время намерено взять под контроль действия партизанского движения на оккупированных территориях.