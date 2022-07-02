Героям РФ утилізація –30%. У Росії запустили рекламу із змістом (відео)

Росія обіцяє знижки на утилізацію своїм "героям". / Фото: Колаж: Сьогодні
В Росії влаштували "диверсію" на патріотичних білбордах. Поряд із рекламою про знижку 30% на утилізацію з'явилися знімки російських військових, яким вона загрожує.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Там визнають, що справді загиблі окупанти залишаться надовго "утилізовані" на війні в Україні, і про багатьох із них Росія навіть не згадає.
"Це разюче, і показово, і символічно, і сумно це все, і в історичному сенсі сумно. Кожен загиблий український воїн надовго залишиться героєм, їхніми іменами називатимуть вулиці, сквери, парки, міста. А на російських чекає утилізація в мобільних крематоріях, жменька попелу у "братських могилах", – йдеться у підписі до відео.
Партизанський рух
- У Маріуполі українські партизани спалили п'ять машин МНС РФ, а напередодні Дня Росії зарізали російського рятувальника.
- Українські партизани знищили російських солдатів у їхньому власному тилу. В окупованих Росією містах вони вбили понад 100 російських солдатів.
- У тимчасово захопленому Херсоні українські патріоти звернулися до російських військових. Вони нагадали окупантам, що Збройні сили України дедалі ближче добираються до міста і незабаром його звільнять.
- Партизани України розповіли, як ефективно "кришити" ворога за містом.
- У захопленому Бердянську Запорізької області пролунало кілька вибухів, там українськими партизанами був знищено один із військових вантажів окупанта.
- В окупованій Каховці Херсонської області підірвали автомобіль колаборантки Ірини Махневої.
Американський Інститут вивчення війни повідомив, що українське військове керівництво найближчим часом має намір взяти під контроль дії партизанського руху на окупованих територіях.