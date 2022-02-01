Визит главы МИД Британии в Украину неожиданно сорвался – названа причина

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что вечером в понедельник, 31 января, получила положительный результат теста на COVID-19.

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

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"К счастью, у меня было три дозы вакцины. Я буду работать из дома, пока изолирую себя", – добавила она.

Таким образом, Лиз Трасс не будет сопровождать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в ходе его визита в Украину.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc.

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Визит Джонсона

Во вторник, 1 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Украину. Согласно программе визита, британский премьер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Борис Джонсон обсудит с Владимиром Зеленским военную агрессию России против Украины. Кроме этого, Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.

Напомним, премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Польши Матеуш Моравецкий хотят объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной. Отмечается, что это состоится во время их визита в Киев.

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