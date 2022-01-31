Джонсон бросил важные дела в Японии из-за Украины

Встреча с премьер-министром Фумио Кисидой должна была состояться в середине февраля

Премьер Великобритании Борис Джонсон / Фото: Коллаж: Сегодня

Напряженность ситуации вокруг Украины повлияла на планы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает японское национальное агентство Kyodo со ссылкой на несколько источников.

По их словам, Джонсон отменил свою первую поездку в Японию, которая была запланирована на середину февраля.

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"Подготовка визита Джонсона в Токио для диалога с премьер-министром Фумио Кисидой отменена из-за растущей напряженности вокруг Украины и скандала вокруг вечеринок, нарушивших коронавирусные правила", – сказал источник.

В то же время генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно опроверг сообщение об организации визита Джонсона.

Отмечается, что в ближайшее время планируется встреча министров иностранных дел и обороны Великобритании с российскими коллегами в попытке снизить уровень напряжения.

Также на днях британский премьер проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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Ситуация становится напряженной

Руководство оборонных ведомств Великобритании предоставило Борису Джонсону 30 января новую информацию о ситуации на границе с Украиной, вблизи которой Россия продолжает наращивать свое военное присутствие и перебрасывать военную технику и армию. Он отметил, что нынешняя ситуация вызывает большие опасения и призвал Россию к переговорам.

Кроме того, на фоне обострения ситуации вокруг Украины Лондон рассматривает возможность в два раза нарастить численность своих войск, дислоцированных в Восточной Европе.

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Великобритания и Евросоюз совместно разрабатывают крупный блок санкций в отношении России, если РФ начнет полномасштабное вторжение на территорию Украины. Целями новых рестрикций западных стран могут стать будущие проекты в российской газовой отрасли.

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Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении.