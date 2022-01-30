"Становится тревожнее": Джонсон помрачнел после доклада военных по Украине

Великобритания призвала Россию к диалогу и не накалять ситуацию на границе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководство оборонных ведомств предоставили новую информацию о ситуации на границе с Украиной, вблизи которой Россия продолжает наращивать свое военное присутствие и перебрасывать военную технику и армию. Об этом в Twitter написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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По его словам, нынешняя ситуация вызывает большие опасения, он призвал Россию к переговорам.

"На этой неделе начальники наших оборонных структур проинформировали меня о ситуации на границе Украины. Картина становится все тревожнее. Я продолжаю призывать Россию к переговорам и избегать опрометчивого и катастрофического вторжения", – отметил он.

Джонсон предупредил о нападении на Киев

В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

На фоне этого Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении.

25 января Борис Джонсон привел "мрачные" данные британской разведки о планах России вторгнуться на территорию Украины. Разведка сообщила ему, что на границах Украины находятся 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может захватить Киев.

РФ и Беларусь готовятся к учениям

Беларусь и Россия в феврале проведут совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Россия уже перебросила в Беларусь истребители Су-35С. Смысл учения заключается в том, чтобы отработать сценарии возможной агрессии против Союзных государств.

На первом этапе до 10 февраля военные подразделения перегруппируются и прибудут к местам проведения учений. Главная задача – в короткие сроки создать группировку войск. Планируется, что совместные военные учения РФ и РБ пройдут на территории Беларуси 10 – 20 февраля 2022.

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В Беларусь уже прибывает личный состав и техника Вооруженных сил РФ. Скопление военной технике было зафиксировано в районе Минска, Слуцке и Гомеле. Некоторые лесные дороги перекрывают шлагбаумами, доступ в отдельные районы стал возможен только по пропускам.

27 января на железнодорожном вокзале в Гомеле замечено много военной техники без опознавательных знаков. Также Россия уже перебросила в Беларусь истребители Су-35С.

Кроме того, 24 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что стянет на границу с Украиной целый контингент белорусской армии. Такие действия он обосновал тем, что нужно защитить южную границу из-за того, что Украина якобы начала перебрасывать войска.

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В Киеве опасаются, что эти военные учения станут плацдармом возможной агрессии против Украины.

Лукашенко заявляет, что учения носят оборонительный характер

Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош заявил, что в случае удара российских войск по Украине с территории Беларуси украинские бойцы превратят их жизнь в ад.