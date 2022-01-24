Лукашенко собрался перебросить армию к границе с Украиной и назвал причину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стянет на границу с Украиной целый контингент беларусской армии. По его словам, такие действия необходимо применить для защиты, поскольку украинцы якобы первые начали перебрасывать к южной границе свои войска.
Об этом сообщает Пул Первого.
"Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом и в Лунинце говорили. И здесь это не связно ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу. А подобным политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю зачем", – сказал Лукашенко.
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Также он добавил, что Беларусь и Россия якобы давно объявили о планах провести совместные учения на границе с Украиной.
Военные учения Беларуси и России
- Россия и Беларусь в феврале проведут военные учения "Союзная решимость – 2022" возле границ Украины и Евросоюза. В Минобороны Беларуси отметили, что "генеральные штабы ВС двух стран приступили к планированию совместной проверки сил реагирования Союзного государства". Основной целью проверки станет оценка готовности военной составляющей выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства. Также Россия перебросила истребители в Беларусь.
- В сентябре Россия и Беларусь провели у границ Украины масштабные военные учения "Запад-2021", в которых приняли участие десятки тысяч военных. Президент Владимир Зеленский оценивал вероятность нападения России на Украину во время этих учений как особенно высокую.
- Кроме того, в 2017 году Беларусь и Россия уже проводили учения "Запад". По оценкам украинского руководства, в учениях приняли участие 120 тысяч военнослужащих, более 10 тысяч единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса. РФ намного превысила заявленную изначально численность войск. Что говорили украинские наблюдатели об учениях Запад-2017.