Мир
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Лукашенко и Путин собирают армию вблизи Украины, войска РФ уже в Беларуси

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 января, 17:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Генеральные штабы РФ и Беларуси приступили к подготовке учений, объявлены сроки

Россия и Беларусь в феврале проведут военные учения "Союзная решимость – 2022" возле границ Украина и Евросоюза. Российские военные уже прибывают в Беларусь в рамках проверки сил реагирования.

"Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (страны Балтии и Польша – ред.) и юга (Украина – ред.)", – заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, которого цитирует БелТА.

Реклама

По словам Лукашенко, совместные учения войск РФ и Беларуси состоятся в феврале, также он отметил, что Польша просит НАТО развернуть вблизи Белоруссии многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения, сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

В Минобороны Беларуси отметили, что "генеральные штабы ВС двух стран приступили к планированию совместной проверки сил реагирования Союзного государства". Основной целью проверки станет оценка готовности военной составляющей выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства.

В ведомстве заявили, что планируют отработать вопросы перегруппировки на большие расстояния для оперативного создания группировок войск (сил), а также выполнить под руководством командующих объединениями ряд учебно-боевых задач по:

Реклама

- прикрытию государственной границы на суше и в воздушном пространстве;

- ведению борьбы с силами специальных операций и незаконными вооруженными формированиями;

- обороне и удержанию занимаемых рубежей;

Реклама

- разгрому противника.

Военная угроза у границ Украины

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Мир"
Наши авторы
Ирина Ковальчук План обороны для Украины: взорвать железную дорогу и открыть огонь по грузовикам противника Ирина Ковальчук · Редактор раздела Мир
Сергей Мартынец Вот это поворот! Зеленский предложил Байдену "трехсторонку" с Путиным Сергей Мартынец · Выпускающий Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
Творческая команда
Горячая точка: Казахстан
Больше новостей
Все новости
Власть
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Североатлантический дайджест
Больше о НАТО
Все новости
Украина
Показать еще
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Угроза войны с Россией
Подробнее
Все новости
Деньги
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
Украина - на 110 месте в этом рейтинге
ТОП-10 стран по уровню счастья
1
Финляндия Финляндия
7.842
2
Дания Дания
7.620
3
Швейцария Швейцария
7.571
4
Исландия Исландия
7.554
5
Нидер­ланды Нидер­ланды
7.464
6
Норвегия Норвегия
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеция Швеция
7.363
9
Новая Зелан­дия Новая Зелан­дия
7.277
10
Австрия Австрия
7.268
Подробнее
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.95

Российский рубль (₽)

0.3643

Евро (€)

31.99

Эко-рейтинг
ТОП-10 мировых лидеров по выбросам углерода на душу населения
1
ОАЭ ОАЭ
19,5
2
Канада Канада
15,2
3
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
14,5
4
США США
14,4
5
Австралия Австралия
13,6
6
Россия Россия
11,4
7
Южная Корея Южная Корея
11,3
8
Казахстан Казахстан
11,2
9
Тайвань Тайвань
10,8
10
Япония Япония
8,4
11
Средний в мире Средний в мире
4,4
Смотреть весь рейтинг
Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

1 /2
Рейтинг
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Больше о самом богатом
Рассветы
Восход солнца в самых красивых городах мира
Иерусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львов
Токио
Лондон
Москва
Каир
Рио-де-Жанейро
Дели
Киев
1 /2
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять