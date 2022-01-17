Лукашенко и Путин собирают армию вблизи Украины, войска РФ уже в Беларуси

Россия и Беларусь в феврале проведут военные учения "Союзная решимость – 2022" возле границ Украина и Евросоюза. Российские военные уже прибывают в Беларусь в рамках проверки сил реагирования.
"Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (страны Балтии и Польша – ред.) и юга (Украина – ред.)", – заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, которого цитирует БелТА.
По словам Лукашенко, совместные учения войск РФ и Беларуси состоятся в феврале, также он отметил, что Польша просит НАТО развернуть вблизи Белоруссии многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения, сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
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В Минобороны Беларуси отметили, что "генеральные штабы ВС двух стран приступили к планированию совместной проверки сил реагирования Союзного государства". Основной целью проверки станет оценка готовности военной составляющей выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства.
В ведомстве заявили, что планируют отработать вопросы перегруппировки на большие расстояния для оперативного создания группировок войск (сил), а также выполнить под руководством командующих объединениями ряд учебно-боевых задач по:
- прикрытию государственной границы на суше и в воздушном пространстве;
- ведению борьбы с силами специальных операций и незаконными вооруженными формированиями;
- обороне и удержанию занимаемых рубежей;
- разгрому противника.
Военная угроза у границ Украины
- Напомним, в сентябре Россия и Беларусь провели у границ Украины масштабные военные учения "Запад-2021", в которых приняли участие десятки тысяч военных.
- Президент Владимир Зеленский оценивал вероятность нападения России на Украину во время учений "Запад-2021" как особенно высокую.
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Ранее сообщалось, что наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за погоды.