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Россия перебросила истребители в Беларусь: к чему готовятся

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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22 января, 14:33
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Проверка сил экипажей в Беларуси пройдет в два этапа
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Беларусь направляются российские истребители Су-35С, которые отработают полеты на максимальную дальность.

Об этом сообщают в Минобороны России, отмечают РИА Новости.

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Кроме этого, экипажи отработают посадку на местные аэродромы и совместную с белорусскими специалистами подготовку к полетам. При этом уже началось перебазирование на территорию Беларуси.

Два этапа проверки

Как отмечается, сама проверка сил экипажей пройдет в два этапа:

  • первый (до 9 февраля) будет включать в себя: передислокацию и создание группировок войск на территории Беларуси; организацию охраны и обороны государственных и военных объектов; охрану государственной границы в воздушном пространстве и т.д.;
  • второй (10-20 февраля) – совместные учения "Союзная решимость-2022". Как отмечается, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы, а также поиску, блокированию, уничтожению "незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника".
Фото – Укринформ

Также отмечается, что действия экипажей пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Беларуси.

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Что известно об истребителях

Су-35 – это российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++, который был создан в 2008 году. Он является одним из основных истребителей ВВС России.

При этом назначенный ресурс Су-35 (кроме двигателей) – 6000 летных часов (или 30 лет). Заявленный назначенный ресурс двигателей – 4000 часов.

Напомним, Россия и Беларусь в феврале проведут военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Российские военные уже прибывают в Беларусь в рамках проверки сил реагирования.

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В Минобороны Беларуси отметили, что "генеральные штабы ВС двух стран приступили к планированию совместной проверки сил реагирования Союзного государства". Основная цель проверки – оценка готовности военной составляющей "выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства".

Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что вторжение России в Украину будет сопровождаться не танковым наступлением, а крылатыми ракетами. По его словам, президент России Владимир Путин может вести полномасштабную войну против Украины, которая может начаться в любое время.

Также недавно посольство России в США отреагировало на заявления США о планах Кремля вторгнуться на территорию Украины со стороны Беларуси. Там заявили, что якобы "не собираются ни на кого нападать".

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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