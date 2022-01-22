Россия перебросила истребители в Беларусь: к чему готовятся

Проверка сил экипажей в Беларуси пройдет в два этапа

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Беларусь направляются российские истребители Су-35С, которые отработают полеты на максимальную дальность.

Об этом сообщают в Минобороны России, отмечают РИА Новости.

Реклама

Кроме этого, экипажи отработают посадку на местные аэродромы и совместную с белорусскими специалистами подготовку к полетам. При этом уже началось перебазирование на территорию Беларуси.

Два этапа проверки

Как отмечается, сама проверка сил экипажей пройдет в два этапа:

первый (до 9 февраля) будет включать в себя: передислокацию и создание группировок войск на территории Беларуси; организацию охраны и обороны государственных и военных объектов; охрану государственной границы в воздушном пространстве и т.д.;

второй (10-20 февраля) – совместные учения "Союзная решимость-2022". Как отмечается, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы, а также поиску, блокированию, уничтожению "незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника".

Фото – Укринформ

Также отмечается, что действия экипажей пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Беларуси.

Реклама

Что известно об истребителях

Су-35 – это российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++, который был создан в 2008 году. Он является одним из основных истребителей ВВС России.

При этом назначенный ресурс Су-35 (кроме двигателей) – 6000 летных часов (или 30 лет). Заявленный назначенный ресурс двигателей – 4000 часов.

Напомним, Россия и Беларусь в феврале проведут военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Российские военные уже прибывают в Беларусь в рамках проверки сил реагирования.

Реклама

В Минобороны Беларуси отметили, что "генеральные штабы ВС двух стран приступили к планированию совместной проверки сил реагирования Союзного государства". Основная цель проверки – оценка готовности военной составляющей "выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства".

Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что вторжение России в Украину будет сопровождаться не танковым наступлением, а крылатыми ракетами. По его словам, президент России Владимир Путин может вести полномасштабную войну против Украины, которая может начаться в любое время.

Также недавно посольство России в США отреагировало на заявления США о планах Кремля вторгнуться на территорию Украины со стороны Беларуси. Там заявили, что якобы "не собираются ни на кого нападать".

Читайте также: