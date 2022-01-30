"Стає тривожніше": Джонсон спохмурнів після доповіді військових про Україну

Велика Британія закликала Росію розпочати діалог і не загострювати ситуацію на кордоні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Керівництво оборонних відомств надало нову інформацію про ситуацію на кордоні з Україною, поблизу якої Росія продовжує збільшувати свою військову присутність і перекидати військову техніку та армію. Про це в Twitter написав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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За його словами, нинішня ситуація викликає великі побоювання. Він закликав Росію до переговорів.

"Цього тижня начальники наших оборонних структур поінформували мене про ситуацію на кордоні України. Картина стає дедалі тривожнішою. Я продовжую закликати Росію до переговорів і відмови від необачного і катастрофічного вторгнення", – зазначив він.

Джонсон попередив про напад на Київ

Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

Велика Британія почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі застережень про російське вторгнення.

25 січня Борис Джонсон навів "похмурі" дані британської розвідки про плани Росії вторгнутися на територію України. Розвідка повідомила, що на кордонах України перебувають 60 російських бойових груп і є план блискавичної війни, яка може захопити Київ.

РФ та Білорусь готуються до навчань

Білорусь та Росія у лютому проведуть спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Росія вже перекинула в Білорусь винищувачі Су-35С. Сенс навчань полягає у тому, щоб відпрацювати сценарії "можливої агресії" проти Союзної держави.

На першому етапі, до 10 лютого, військові підрозділи перегрупуються та прибудуть у місця проведення навчань. Головне завдання – у стислі строки створити угруповання військ. Планують, що спільні військові навчання РФ та РБ пройдуть на території Білорусі 10-20 лютого 2022 року.

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У Білорусь уже прибуває особовий склад та техніка Збройних сил РФ. Скупчення військової техніки відзначено в районі Мінська, Слуцька та Гомеля. Деякі лісові дороги перекривають шлагбаумами, доступ до окремих районів став можливий лише за перепустками.

27 січня на залізничному вокзалі у Гомелі помічено багато військової техніки без розпізнавальних знаків. Також Росія перекинула в Білорусь винищувачі Су-35С.

24 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що стягне на кордон з Україною контингент білоруської армії. Такі дії він пояснив тим, що треба захистити південний кордон, – мовляв, Україна нібито почала перекидати війська.

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У Києві побоюються, що ці військові навчання стануть плацдармом для можливої агресії проти України.

Лукашенко заявляє, що навчання мають оборонний характер.

Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош пригрозив білорусам, що у разі удару російських військ по Україні з території Білорусі українські бійці перетворять їхнє життя на пекло.