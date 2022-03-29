Глава МИД Венгрии раскритиковал лидера оппозиции за поддержку Украины

Петер Марки-Зай (слева), Петер Сийярто / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто возмутился из-за твита лидера объединенной оппозиции в поддержку Украины. Свое возмущение министр высказал в видеообращении, сообщает "Европейская правда".

Сийярто считает, что такая поддержка Украины, которая высказана в словах политика, втягивает Венгрию в войну с Россией.

Реклама

Что произошло

Главный соперник премьер-министра Виктора Орбана на назначенных на 3 апреля выборах Петер Марки-Зай поддержал акцию, состоявшуюся в Будапеште в эти выходные для поддержки украинцев, погибших в Мариуполе от российских бомбардировок.

Эту акцию поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Петер Марки-Зай ответил ему в Twitter: "Народ Венгрии слышит ваши слова. Жду того дня, когда мы сможем встретиться на берегу Дуная и обменяться мнениями о будущем ЕС и мирном сосуществовании наших наций". К сообщению он добавил фото акции, а позже добавил сообщение о необходимости поддержки украинских беженцев.

Чем недоволен глава МИД Венгрии

Петер Сийярто заявил, что поддержку в правительстве Венгрии считают неприемлемой.

Реклама

"Петер Марки-Зай обратился в Twitter к президенту Украины. Этим он дал понять, что они уже согласились. Договорились, что если правительством в Венгрии будут руководить левые, они немедленно проголосуют за санкции по газу и нефти и немедленно начнут поставки оружия в Украину", — сказал глава венгерского МИД.

Позиция Венгрии по поводу войны в Украине