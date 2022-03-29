Глава МИД Венгрии раскритиковал лидера оппозиции за поддержку Украины

Петер Марки-Зай (слева), Петер Сийярто / Фото: Коллаж: Сегодня
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто возмутился из-за твита лидера объединенной оппозиции в поддержку Украины. Свое возмущение министр высказал в видеообращении, сообщает "Европейская правда".
Сийярто считает, что такая поддержка Украины, которая высказана в словах политика, втягивает Венгрию в войну с Россией.
Что произошло
Главный соперник премьер-министра Виктора Орбана на назначенных на 3 апреля выборах Петер Марки-Зай поддержал акцию, состоявшуюся в Будапеште в эти выходные для поддержки украинцев, погибших в Мариуполе от российских бомбардировок.
Эту акцию поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Петер Марки-Зай ответил ему в Twitter: "Народ Венгрии слышит ваши слова. Жду того дня, когда мы сможем встретиться на берегу Дуная и обменяться мнениями о будущем ЕС и мирном сосуществовании наших наций". К сообщению он добавил фото акции, а позже добавил сообщение о необходимости поддержки украинских беженцев.
Чем недоволен глава МИД Венгрии
Петер Сийярто заявил, что поддержку в правительстве Венгрии считают неприемлемой.
"Петер Марки-Зай обратился в Twitter к президенту Украины. Этим он дал понять, что они уже согласились. Договорились, что если правительством в Венгрии будут руководить левые, они немедленно проголосуют за санкции по газу и нефти и немедленно начнут поставки оружия в Украину", — сказал глава венгерского МИД.
Позиция Венгрии по поводу войны в Украине
- Венгрия прикладывает массу усилий, чтобы не быть втянутой в войну, поэтому не пойдет на просьбы украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook ранее писал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, для руководства безопасность Венгрии и венгерского народа на первом месте.
- Министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась ехать в Венгрию на встречу глав оборонных ведомств Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) из-за позиции Будапешта по поводу санкций против России.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще до начала войны заявлял, что вторжение России в Украину может привести к волне из сотен тысяч украинских беженцев, которые хлынут в страну. При этом Венгрия выступала против санкций в отношении РФ.