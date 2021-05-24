Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового смертельного вируса

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, мир не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии

Мир не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал появление нового смертельного вируса.

Соответствующее заявление он сделал во время открытия 74-й ассамблеи здравоохранения.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", – отметил он.

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Как сообщалось ранее, в Индии заявили о росте эпидемии редкой болезни – "черного грибка". Смертность от нее составляет около 50%, а чуть ли не единственным способом лечения является удаление глаз.

Также мы писали, что вакцины компаний Pfizer-BioNTech и AstraZeneca защищают от новых штаммов коронавируса, в том числе индийского и британского. Однако для высокой эффективности необходимо ввести две дозы препарата.