Главный хам РФ Лавров в Таджикистане послал прессу к павлинам

Лавров нахамил журналисту / Коллаж "Сегодня"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил журналисту издания "Настоящее время" поговорить с таджикскими павлинами в ответ на просьбу об интервью. Инцидент произошел в Душанбе, где проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
Когда журналист попытался задать Лаврову вопрос, главный российский дипломат предложил "поговорить с павлинами".
В саммите также участвовали главы МИД Таджикистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, а также и. о. министра иностранных дел Узбекистана и замминистра иностранных дел Туркменистана.
МИД России "отличился" антисемитскими заявлениями
Глава МИД России Сергей Лавров попал в международный скандал из-за заявления, что "Гитлер имел еврейскую кровь" и "самые ожесточенные антисемиты обычно евреи". Слова Лаврова касались президента Украины Владимира Зеленского и были еще одной попыткой оправдать развязанную Россией войну мифическим "украинским неонацизмом".
Также Министерство иностранных дел России обвинило Израиль в "поддержке неонацистского режима".
В связи с высказыванием Лаврова Министерство иностранных дел Израиля вызвало для разъяснительного разговора и извинений российского посла.
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