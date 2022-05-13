Головний хам РФ Лавров у Таджикистані послав пресу до павичів

Лавров нахамив журналісту / Колаж "Сьогодні"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував журналісту видання "Настоящее время" поговорити з таджицькими павичами у відповідь на прохання про інтерв'ю. Інцидент стався у Душанбе, де проходило засідання Ради міністрів закордонних справ СНД.
Коли журналіст спробував Лаврову поставити запитання, то головний російський дипломат запропонував "поговорити з павичами".
У саміті також брали участь глави МЗС Таджикистану, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, а також. в. о. міністра закордонних справ Узбекистану та заступника міністра закордонних справ Туркменістану.
МЗС Росії "відзначилося" антисемітськими заявами
Глава МЗС Росії Сергій Лавров потрапив у міжнародний скандал через заяви, що "Гітлер мав єврейську кров" і "найзапекліші антисеміти зазвичай євреї". Слова Лаврова стосувалися президента України Володимира Зеленського та були ще однією спробою виправдати розв'язану Росією війну міфічним "українським неонацизмом".
Також Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Ізраїль у "підтримці неонацистського режиму".
У зв'язку з висловлюванням Лаврова Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало для роз'яснювальної розмови та вибачення російського посла.
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