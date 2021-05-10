Горы трупов в Ганге и внимание от ВОЗ. Что еще вызвало COVID-шок в Индии?

Жители одного из индийских штатов были шокированы жуткой находкой – 150 полуразложившихся жертв коронавируса прямо в священном Ганге

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Эпидемия в Индии немного отступила – накануне заболело меньше людей, чем обычно, но ситуация по-прежнему граничит с катастрофической.

Тем временем один из штатов столкнулся с жуткой проблемой – семьи умерших от COVID-19 скинули их тела в священный для индусов Ганг.

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Что творится в больницах?

Министерство здравоохранения Индии сообщило, что 9 мая в стране обнаружили 366 161 новых инфицированных коронавирусом. В результате чего количество заболевших за все время эпидемии достигло отметки в 22,66 млн человек.

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Кроме того, 3754 пациента с COVID-19 в этот день умерли, поэтому совокупное учисло летальных случаев среди инфицированных перевалило отметку в 246 тыс.

И хотя такие показатели не являются рекордными для этой страны (на прошлой неделе лишь за сутки нашли 414 тыс. случаев COVID-19), Индия продолжает бороться с гуманитарной катастрофой в сфере здравоохранения – в больницах страны все еще не хватает кислорода для лечения COVID-больных, также нет коек, а морги и крематории по-прежнему переполнены.

ВОЗ "повысила" мутацию

Всемирная организация здравоохранения признала индийский штамм коронавируса B.1.617 "вариантом, вызывающим беспокойство". Раньше такое же решение приняли в США.

Об этом, как сообщает CNBC, заявила технический руководитель ВОЗ по вопросам COVID-19 Мария Ван Керхове, уточнив, что эта мутация распространяется легче "оригинального" вируса, а также есть основания полагать, что она имеет стойкость к вакцинам.

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"Поэтому мы классифицировали его как "вариант, вызывающий беспокойство" на глобальном уровне", – сказала Ван Керхове.

Она отметила, что для большей информации необходимы дальнейшие исследования этого штамма, в том числе его секвенирования, или полная расшифровка РНК вируса.

ВОЗ может помечает "вызывающими обеспокоенность" вирусы, которые доказано заразнее, смертоноснее и устойчивее к существующим методам лечения.

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Больше сотни трупов в Ганге

Жители индийского штата Бихар обнаружили в излучине священной среди индуистов реки Ганг от 100 до 150 тел, предположительно умерших от коронавирусной инфекции.

Как сообщает The Times of India, местные жители считают, что мертвецов скинули в воду их родственники, у которых не было денег на кремацию – традиционный погребальный обряд для основного слоя населения Индии.

Местная администрация обвинила в произошедшем жителем соседнего штата Уттар-Прадеш – якобы именно там трупы скинули несколько дней назад. Однако жители Бихара винят в этом жителей именно своего штата.

Тем временем неопознанные тела решили кремировать в соответствии с погребальными ритуалами за счет правительства штата.

Напомним, что в прошлом месяце миллионы паломников собрались на Ганге для участия в индуистском Фестивале кувшинов, или Кумбха-мела.