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Госдеп назначил спецпосланника по "Северному потоку – 2"

Юлия Безпечная
10 августа, 22:38

Срочная новость / Фото: Сегодня

Государственный департамент Соединенных Штатов назначил Амоса Хохштейна старшим советником Госдепа по вопросам энергобезопасности и спецпосланником США по реализации соглашения с Германией о запуске "Северного потока-2".

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Twitter.

"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. Он уникально подходит для поддержки разработки и реализации комплексной стратегии укрепления глобальной энергетической безопасности", – написал глава Госдепа.

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