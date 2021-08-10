Госдеп назначил спецпосланника по "Северному потоку – 2"

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Государственный департамент Соединенных Штатов назначил Амоса Хохштейна старшим советником Госдепа по вопросам энергобезопасности и спецпосланником США по реализации соглашения с Германией о запуске "Северного потока-2".

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Twitter.