Держдеп призначив спецпосланцем із "Північного потоку – 2" його противника

Алекс Хохштейн выступав проти "Північного потоку -2" / колаж "Сьогодні"

Державний департамент Сполучених Штатів призначив Амоса Хохштейна старшим радником Держдепу з питань енергобезпеки і спецпосланцем США з реалізації угоди з Німеччиною про запуск російського газопроводу "Північний потік – 2".

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у Twitter.

"Я призначаю Амоса Хохштейна старшим радником із питань енергетичної безпеки. Він унікально підходить для підтримки розробки та реалізації комплексної стратегії зміцнення глобальної енергетичної безпеки", – написав глава Держдепу.

Раніше видання Axios з посиланням на свої джерела повідомило, що Амос Хохштейн стане посланцем Держдепартаменту США з питань енергетики і буде займатися реалізацією угоди з "Північного потоку – 2" з Німеччиною.

При цьому знайомі з Хохштейном співрозмовники видання були здивовані, що він погодився на цю роботу, оскільки він завжди був одним із головних противників російського газопроводу "Північний потік – 2", який дасть змогу Росії обійти Україну.

Нагадаємо, 21 липня США і Німеччина оголосили, що офіційно домовилися про завершення будівництва газопроводу "Північний потік – 2". Країни опублікували спільну декларацію з обіцянками Києву, в яких рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України і її європейський шлях.

Ці домовленості не влаштовують Україну та Польщу, які сумніваються у здатності угоди США і Німеччини гарантувати енергетичну і політичну безпеку України і всієї Європи

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау впевнений, що Росія планує використовувати газопровід "Північний потік – 2" для політичного шантажу України та країн Центральної Європи.