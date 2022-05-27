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Готов вернуть "азовцев"? Канцлер Австрии провел тяжелый разговор с Путиным

Наталья Магдык
27 мая, 22:00
Путин готов активизировать процесс обмена военнопленными

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Карл Нехаммер провел телефонный разговор с хозяином Кремля, разговор был очень напряженным. Об этом сообщает издание Kurier.

Телефонный разговор продолжался 45 минут и был в присутствии переводчиков без видеосвязи.

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Результаты разговора

  • Путин дал положительные сигналы, чтобы разрешить экспорт украинских товаров через морские порты Черного моря. Я также доложу об этом Генеральному секретарю ООН, чтобы ООН могла использовать свою миссию, чтобы найти здесь решение, которое защитит продукты питания. безопасность стала возможной для всего мира.
  • Путин заверил, что "усилия по обмену пленными будут снова активизированы.
  • Международный Красный Крест будет иметь свободный доступ к военнопленным.

Нехаммер неоднократно и прямо подчеркивал, что Австрия проводит политику нейтралитета.

Возможные даты окончания войны

11 сентября в России единый день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения "референдума" или других мероприятий на оккупированных территориях.

7 октября день рождения Путина, ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему "подарок".

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К концу года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс".