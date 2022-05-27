Готовий повернути "азовців"? Канцлер Австрії провів важку розмову з Путіним

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Канцлер Карл Нехаммер провів телефонну розмову з господарем Кремля, розмова була дуже напруженою. Про це повідомляє видання Kurier .

Телефонна розмова тривала 45 хвилин і була у присутності перекладачів без відеозв'язку.

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Результати розмови

Путін дав позитивні сигнали, щоби дозволити експорт українських товарів через морські порти Чорного моря. Я також доповім про це Генеральному секретарю ООН, щоб ООН могла використати свою місію, щоб знайти рішення, яке захистить продукти харчування. безпека стала можливою для всього світу.

Путін запевнив, що "зусилля щодо обміну полоненими будуть знову активізовані.

Міжнародний Червоний Хрест матиме вільний доступ до військовополонених.

Нехаммер неодноразово і прямо наголошував, що Австрія проводить політику нейтралітету.

Можливі дати закінчення війни

11 вересня у Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях.

7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років, і всі говоритимуть про те, що військові захочуть зробити йому "подарунок".

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До кінця року , взимку буде холодно і кажуть, що Україна піде на переговорний процес".