Готовий повернути "азовців"? Канцлер Австрії провів важку розмову з Путіним

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Канцлер Карл Нехаммер провів телефонну розмову з господарем Кремля, розмова була дуже напруженою. Про це повідомляє видання Kurier .
Телефонна розмова тривала 45 хвилин і була у присутності перекладачів без відеозв'язку.
Результати розмови
- Путін дав позитивні сигнали, щоби дозволити експорт українських товарів через морські порти Чорного моря. Я також доповім про це Генеральному секретарю ООН, щоб ООН могла використати свою місію, щоб знайти рішення, яке захистить продукти харчування. безпека стала можливою для всього світу.
- Путін запевнив, що "зусилля щодо обміну полоненими будуть знову активізовані.
- Міжнародний Червоний Хрест матиме вільний доступ до військовополонених.
Нехаммер неодноразово і прямо наголошував, що Австрія проводить політику нейтралітету.
Можливі дати закінчення війни
11 вересня у Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях.
7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років, і всі говоритимуть про те, що військові захочуть зробити йому "подарунок".
До кінця року , взимку буде холодно і кажуть, що Україна піде на переговорний процес".