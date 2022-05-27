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Готовий повернути "азовців"? Канцлер Австрії провів важку розмову з Путіним

Наталія Магдик
27 травня, 22:00
Путін готовий активізувати процес обміну військовополоненими

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Канцлер Карл Нехаммер провів телефонну розмову з господарем Кремля, розмова була дуже напруженою. Про це повідомляє видання Kurier .

Телефонна розмова тривала 45 хвилин і була у присутності перекладачів без відеозв'язку.

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Результати розмови

  • Путін дав позитивні сигнали, щоби дозволити експорт українських товарів через морські порти Чорного моря. Я також доповім про це Генеральному секретарю ООН, щоб ООН могла використати свою місію, щоб знайти рішення, яке захистить продукти харчування. безпека стала можливою для всього світу.
  • Путін запевнив, що "зусилля щодо обміну полоненими будуть знову активізовані.
  • Міжнародний Червоний Хрест матиме вільний доступ до військовополонених.

Нехаммер неодноразово і прямо наголошував, що Австрія проводить політику нейтралітету.

Можливі дати закінчення війни

11 вересня у Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях.

7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років, і всі говоритимуть про те, що військові захочуть зробити йому "подарунок".

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До кінця року , взимку буде холодно і кажуть, що Україна піде на переговорний процес".