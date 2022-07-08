Готовят Беларусь к вторжению? Россия стягивает технику под Гомель (фото)

Россия втягивает Беларусь в войну с Украиной. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия стягивает технику к границе с Черниговской области. Появились свежие спутниковые снимки военного аэродрома в Зябровке возле Гомеля в Беларуси, на которых видно увеличение числа "С-400", танки и БМП.

Об этом сообщает Telegram-канал мониторинга военной активности "Беларускі Гаюн".

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Снимки сделала компания Rochan Consulting 20 июня 2022 года.

На фото можно заметить такую технику оккупантов:

дивизион из 10-и единиц зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф",

две единицы ЗРПК "Панцирь", которые находятся на насыпях грунта,

низковысотные обнаружители 5Н66, которые установлены на вышке 40В6,

радиолокатор подсвета и наведения 92Н6Е,

рядом с ним, под маскировочной сеткой, расположен аппаратный контейнер Ф52 для операторов.

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Техника РФ на аэродроме. Фото: Rochan Consulting

Однако "Беларускі Гаюн" отмечает, что по фото можно сделать вывод, что расположение этой техники не претерпело существенных изменений с апреля 2022 года, когда был сделан обзор техники, которая расположена на аэродроме. В то же время видно, что С-400 стало на две единицы больше.

"Но это не единственные изменения. Нам известно, что помимо всего вышеперечисленного в Зябровке также появились БМП и танки, которые прикопаны и замаскированы", – сообщает мониторинговая группа.

Кроме того, вчера Генштаб Украины заявил, что Лукашенко отдал военный аэродром в Зябровке под полный контроль ВС РФ.

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"Аэродром "Зябровка" в Беларуси уже полностью контролируется россиянами. Сейчас там строится российская военная база. На территории аэродрома находится ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400", – говорилось в заявлении.

Ранее военный эксперт пояснил, почему Беларусь не спешит участвовать в наступлении на Украину.

Сайт "Сегодня" писал, что в Минске продолжают нагнетать истерию по поводу своих западных соседей. Послушав своего самопровозглашенного лидера Александра Лукашенко, заместитель начальника Генерального штаба ВС Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин начал нападать на Польшу. Пока словесно.