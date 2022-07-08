Готують Білорусь до вторгнення? Росія стягує техніку під Гомель (фото)

Росія втягує Білорусь у війну з Україною. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія стягує техніку до кордону із Чернігівської області. З'явилися нові супутникові знімки військового аеродрому в Зябрівці біля Гомеля в Білорусі , на яких видно збільшення числа "С-400", танки та БМП.

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингу військової активності "Беларускі Гаюн".

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Знімки зробила компанія Rochan Consulting 20 червня 2022 року.

На фото можна побачити таку техніку окупантів:

дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф",

дві одиниці ЗРПК "Панцир", що знаходяться на насипах ґрунту,

низьковисотні виявники 5Н66, які встановлені на вежі 40В6,

радіолокатор підсвітки та наведення 92Н6Е,

поряд з ним, під маскувальною сіткою, розташований апаратний контейнер Ф52 для операторів.

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Техніка РФ на аеродромі. Фото: Rochan Consulting

Проте "Беларускі Гаюн" зазначає, що по фото можна зробити висновок, що розташування цієї техніки не зазнало істотних змін із квітня 2022 року, коли було зроблено огляд техніки, яка розташована на аеродромі. Водночас видно, що С-400 стало на дві одиниці більше.

"Але це не єдині зміни. Нам відомо, що крім усього перерахованого вище в Зябрівці також з'явилися БМП та танки, які прикопані та замасковані , – повідомляє моніторингова група.

Крім того, учора Генштаб України заявив, що Лукашенко віддав військовий аеродром у Зябрівці під повний контроль ЗС РФ.

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"Аеродром "Зябрівка" в Білорусі вже повністю контролюється росіянами. Зараз там будується російська військова база. На території аеродрому знаходиться ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер-М" та дивізіон С-400", – йшлося у заяві.

Раніше військовий експерт пояснив, чому Білорусь не поспішає брати участь у наступі на Україну.

Сайт "Сегодня" писав, що у Мінську продовжують нагнітати істерію щодо своїх західних сусідів. Послухавши свого самопроголошеного лідера Олександра Лукашенка, заступник начальника Генерального штабу ЗС Білорусі генерал-майор Руслан Косигін почав нападати на Польщу. Поки що словесно.