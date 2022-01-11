Готовятся к войне? Россия подтянула к границам Украине тысячи военных и танки

Войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Западном военном округе на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях России начались учения со стрельбами с участием около 3000 военнослужащих.

Об этом сообщает Интерфакс.

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В маневрах также задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

Отмечается, что военные Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий (Белгородская и Смоленская области) проведут тактико-специальные маневры, отрабатывая "боевое слаживание различных формирований" и осваивая "новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя".

В пресс-службе округа уточняют, что главным акцентом тактических учений будет выполнение "упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп "противника" и оборудовании опорных пунктов".

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"Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи м", – говорится в сообщении.

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