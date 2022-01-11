Готуються до війни? Росія підтягла до кордонів України тисячі військових та танки

Війська РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
У Західному військовому окрузі на загальновійськових полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях Росії розпочалися навчання зі стрільбою за участю близько 3000 військовослужбовців.
Про це повідомляє Інтерфакс.
У маневрах також задіяно близько 300 одиниць військової техніки, зокрема танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2, а також штатне стрілецьке озброєння.
Зазначається, що військові Висленської та Єльнинської мотострілкових дивізій (Білгородська та Смоленська області) проведуть тактико-спеціальні маневри, відпрацьовуючи "бойове злагодження різних формувань" та освоюючи "нові методи та тактику виконання вогневих завдань у складній обстановці сучасного загальновійськового бою".
У пресслужбі округу уточнюють, що головним акцентом тактичних навчань буде виконання "вправ контрольних стрільб зі стрілецької зброї та озброєння бронетехніки, організації маршів за активної дії диверсійно-розвідувальних груп "противника" та обладнання опорних пунктів".
"Кожен підрозділ завершить маневри проведенням навчального бою з етапом бойової стрільби, в ході якого екіпажі бронемашин БМП-2 і танків Т-72Б3 покажуть навички спільних дій і вразять мішені, що імітують техніку і живу силу умовного противника на відстані до 1,2 тисячі м", – йдеться у повідомленні.
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