Греция может открыться для украинцев уже с 14 мая

Перед въездом в страну гражданам нужно будет сдавать ПЦР-тест или предъявлять отрицательный тест на антиген

Уже с 14 мая этого года Греция может стать доступной для въезда туристов из Украины, но окончательного решения пока нет.

Об этом изданию "Укринформ" рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис.

По его словам, для въезда в Грецию украинцам необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, который утвердят в Украине.

Также можно будет предъявлять отрицательный тест на антиген.

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Тех, кто прибывает в страну, планируют выборочно тестировать на COVID-19 в аэропортах. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации страны, из которой приезжает турист.

Также мы писали о том, что из-за коронавируса границы ЕС закрыты почти для всего мира. Но открыты для украинских работников: сварщиков, токарей и людей, которые помогут собрать урожай.

Тем временем Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации от коронавируса. Это позволит открыть туризм между двумя странами.