Грозит гуманитарный кризис. В ООН призвали Израиль и Палестину прекратить боевые действия

Если ситуация выйдет из-под контроля, это может стать гуманитарным кризисом в сфере безопасности всего региона

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

В ООН призвали прекратить конфликт, который возник между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа.

Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, подобные конфликты подрывают надежду на мирное существование наций, передает "Интерфакс".

По его словам, ООН работает над тем, чтобы стороны заключили перемирие.

"Бои должны немедленно закончиться", – сказал Гуттериш.

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Он также выразил опасение, что в случае, если возникшая ситуация выйдет из-под контроля, это может стать гуманитарным кризисом в сфере безопасности всего региона.

Ранее Украина отреагировала на новое обострение на Ближнем Востоке и призывает прекратить ракетные удары по Израилю из сектора Газа. Киев признает право Израиля на самооборону и призывает все стороны воздерживаться от эскалации насилия.

Тем временем один из лидеров ХАМАС, глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль призвал к прекращению обстрела в секторе Газа и выдвинул ряд требований.