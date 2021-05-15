ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем

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Один из лидеров ХАМАС, глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль призвал к прекращению обстрела в Секторе Газа и выдвинул ряд требований.
Об этом пишет TRT Arabic.
ХАМАС требует:
- вывести израильских силовиков из мечети аль-Акса;
- свободный доступ молящихся в нее;
- прекращение выселения жителей района Шейх-Джаррах;
- освобождении всех задержанных за время последней эскалации.
"Мы оповестили посредников, что первоочередным требованием является прекращение агрессии", – сказал он.
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Ранее Израиль совершил самую масштабную атаку на ХАМАС с начала нового конфликта с Палестиной – за 40 минут в Сектор Газа попали полторы сотни ракет.
Напомним, что с 11 мая Израиль и Сектор Газа обмениваются ракетными ударами. Счет жертв идет на десятки, сотни человек ранены. На этом фоне ЦАХАЛ стянул к границам Газы несколько бригад войск и мобилизовал тысячи резервистов.