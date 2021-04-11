Грузия почти через год решила вернуть посла в Киев из-за "общих вызовов"

Грузия собирается вернуть в Украину своего посла Теймураза Шарашенидзе, который был отозван для консультаций еще в мае 2020 года в связи с обострением ситуации на Донбассе и стягиванием Россией войск к украинским границам.

Об этом заявили в МИД Грузии, передает грузинский "Первый канал".

Пресс-секретарь ведомства Мари Нарчемашвили отметила, что посла вернут в Киев в ближайшее время.

"Текущая ситуация вокруг Украины, так же как и повестка дня отношений между двумя странами, общие вызовы, которые стоят перед Украиной и Грузией, а также обстановка безопасности в регионе в целом, естественно, требуют присутствия на месте главы грузинской миссии", – заявила она.

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Нарчемашвили уточнила, что речь о замене посла не идет и в Киев вернется отозванный в мае посол Теймураз Шарашенидзе.

Напомним, около года назад грузинские власти заявили, что отзывают своего посла из Украины, после того как экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был назначен председателем Исполкома реформ. Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что считает такой шаг Тбилиси ошибкой.