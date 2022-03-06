Грузия тайком договаривалась с Россией после начала войны. И соврала об этом Украине

Граждане Грузии за Украину, власти идут свои путем / Коллаж "Сегодня"

Грузинское правительство сделало разные заявления для украинского МИД и для грузинских потребителей о своих переговорах с Россией о снятии санкций на фоне нападения РФ на Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Кому война, кому...

Россия в субботу объявила об одностороннем намерении снять санкционные ограничения с 15 грузинских поставщиков молочной продукции, открыв для них рынок РФ. Заявлению предшествовали состоявшиеся 5 марта переговоры представителей Грузии и РФ, сообщает "Европейская правда".

Киев потребовал объяснений, и грузинские дипломаты заверили украинских, что эта информация является "российским фейком".

"МИД Грузии опровергло приведенную информацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности и является очередным подтверждением фейк-практики российских СМИ", – говорится в официальном заявлении посольства Украины в Тбилиси. Наших дипломатов заверили, что никаких переговоров не было.

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Однако грузинское Национальное пищевое агентство сообщило, что их руководство в субботу участвовало в переговорах с Россельхознадзором и в воскресенье сделало заявление об успехе в переговорах с РФ.

"С 2020 года ведутся переговоры с Российской федерацией, на основании которых было принято решение о разрешении продукции животноводческого происхождения в РФ", – говорится в официальном заявлении агентства.

Двухсторонние отношения