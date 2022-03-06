Грузия тайком договаривалась с Россией после начала войны. И соврала об этом Украине

Граждане Грузии за Украину, власти идут свои путем / Коллаж "Сегодня"
Грузинское правительство сделало разные заявления для украинского МИД и для грузинских потребителей о своих переговорах с Россией о снятии санкций на фоне нападения РФ на Украину.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Кому война, кому...
Россия в субботу объявила об одностороннем намерении снять санкционные ограничения с 15 грузинских поставщиков молочной продукции, открыв для них рынок РФ. Заявлению предшествовали состоявшиеся 5 марта переговоры представителей Грузии и РФ, сообщает "Европейская правда".
Киев потребовал объяснений, и грузинские дипломаты заверили украинских, что эта информация является "российским фейком".
"МИД Грузии опровергло приведенную информацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности и является очередным подтверждением фейк-практики российских СМИ", – говорится в официальном заявлении посольства Украины в Тбилиси. Наших дипломатов заверили, что никаких переговоров не было.
Однако грузинское Национальное пищевое агентство сообщило, что их руководство в субботу участвовало в переговорах с Россельхознадзором и в воскресенье сделало заявление об успехе в переговорах с РФ.
"С 2020 года ведутся переговоры с Российской федерацией, на основании которых было принято решение о разрешении продукции животноводческого происхождения в РФ", – говорится в официальном заявлении агентства.
Двухсторонние отношения
- 2 марта власти Грузии заявили о намерении подать заявку на вступление в Евросоюз.
- В этот же день группа грузинских военных прибыла на помощь ВСУ для защиты от российского агрессора.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отозвала своих послов из Кыргызстана и Грузии. Эти страны либо поддержали агрессию России, либо препятствовали помощи Украине.