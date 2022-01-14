Грызлов выходит из переговоров по Донбассу? Путин нашел ему важное задание

Грызлова отправили в Беларусь / Коллаж "Сегодня"
После согласования всех формальностей с Минском 71-летний председатель Высшего совета провластной партии "Единая Россия" Борис Грызлов получил назначение послом России в Белоруси. Соответствующий указ президента РФ от 14 января опубликован на портале правовой информации органов власти России.
Что известно
Решение отправить Грызлова работать вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко было одобрено в Госдуме профильным комитетом по делам СНГ еще в начале декабря. При этом сейчас Борис Вячеславович являлся представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ). Он сохраняет свой пост председателя Высшего совета провластной партии "Единая Россия"
По данным газеты "Коммерсант", "по крайней мере в первое время" Грызлов будет совмещать работу в трехсторонней контактной группе по Украине с обязанностями посла в Минске. Однако Telegram-канал "Легитимный", сославшись на источник в Офисе президента Украины сообщает, что по их информации, Гризлова в ТКГ заменит Владислав Сурков.
"Кремлевский источник эту информацию опроверг, заявив, что для Суркова это слишком "мелкая должность" и в определенных кругах данной информации пока нету", — сообщает "Легитимный".
Цель назначения
Борис Грызлов является тяжеловесом российской политики и, конечно же, такое назначение имеет свое объяснение. По версии члена профильного комитета Госдумы по делам СНГ, данное назначение связано с определенными планами Кремля на Беларусь. "Я считаю, что это связано с очень большой важностью нынешнего этапа интеграции Союзного государства и с какими-то серьезными определенными решениями, которые надо проводить при помощи таких тяжеловесов, каковым является Грызлов", — сказал он.
"В Беларуси же необходимо проводить интеграционные процессы в свете подписания 28 программ. Борис Грызлов – "государев человек", и ему предстоит продвигать эту интеграцию постоянным общением с главой страны Александром Лукашенко", — рассказал журналистам заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
Биография
- Борис Грызлов является долгожителем на российской политической арене.
- В декабре 1999 года он был избран депутатом Госдумы по федеральному списку межрегионального движения "Единство". 12 января 2000 года избран руководителем фракции "Единство" в Госдуме.
- С мая 2000 года — представитель Думы по связям со странами "Большой семерки".
- 28 марта 2001 года он был назначен главой МВД России, став таким образом единственным министром внутренних дел РФ без генеральских погон.
- На выборах в Госдуму в декабре 2003 года Грызлов вошел в центральный список предвыборного блока "Единая Россия" вместе с руководителем МЧС России Сергеем Шойгу. После прохождения в парламент возглавил провластную фракцию "Единая Россия".
- При отсутствии других кандидатур 29 декабря 2003 года был избран спикером Госдумы. Этот пост он покинул лишь 14 декабря 2011 года.
- 24 декабря 2011 года указом президента России оставлен в составе Совета безопасности в качестве постоянного члена.
- 10 ноября 2012 года стал председателем Наблюдательного совета госкорпорации по атомной энергии "Росатом".
- С 26 декабря 2015 года — полномочный представитель России в трёхсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
- В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение".