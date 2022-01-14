Гризлов виходить із переговорів щодо Донбасу? Путін знайшов йому важливе завдання

Гризлова відправили до Білорусі / Колаж "Сьогодні"

Після узгодження всіх формальностей із Мінськом 71-річний голова Вищої ради провладної партії "Єдина Росія" Борис Гризлов отримав призначення послом Росії в Білорусі. Відповідний указ президента РФ від 14 січня опубліковано на порталі правової інформації органів влади Росії.

Що відомо

Рішення надіслати Гризлова працювати разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком було схвалено у Держдумі профільним комітетом у справах СНД ще на початку грудня. При цьому зараз Борис В'ячеславович був представником Росії у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ). Він зберігає свою посаду голови Вищої ради провладної партії.

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За даними газети "Комерсант", "принаймні спочатку" Гризлов поєднуватиме роботу у тристоронній контактній групі по Україні з обов'язками посла у Мінську. Проте Telegram-канал "Легітимний", пославшись на джерело в Офісі президента України, повідомляє, що за їхньою інформацією, Гризлова в ТКГ замінить Владислав Сурков.

"Кремлівське джерело цю інформацію спростувало, заявивши, що для Суркова це занадто "дрібна посада" і в певних колах цієї інформації поки що немає", – повідомляє "Легітимний".

Ціль призначення

Борис Гризлов є ваговиком російської політики і, звичайно ж, таке призначення має своє пояснення. За версією члена профільного комітету Держдуми у справах СНД, це призначення пов'язане з певними планами Кремля на Білорусь. "Я вважаю, що це пов'язано з дуже великою важливістю нинішнього етапу інтеграції Союзної держави та з якимись серйозними певними рішеннями, які треба проводити за допомогою таких ваговиків, яким є Гризлов ", – сказав він.

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"У Білорусі необхідно проводити інтеграційні процеси у світлі підписання 28 програм. Борис Гризлов – "государева людина", і вона має просувати цю інтеграцію постійним спілкуванням з главою країни Олександром Лукашенком", – розповів журналістам заступник директора "Центру політичних технологій" Олексій Макаркін.

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