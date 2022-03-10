Hilton и Hyatt приостанавливают открытие гостиниц в РФ. Свою прибыль пожертвуют Украине

Такими темпами из РФ выйдет весь международный бизнес/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сети отелей Hilton и Hyatt заявили о прекращении деятельности по открытию новых гостиниц в РФ. Кроме того, компания закрыла свои офисы в Москве.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В своем заявлении сеть Hilton сообщила, что останавливает всю новую деятельность в России, а также намерена направить свою прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине.

Кроме того, на сайте Hilton говорится, что украинским беженцам предоставят до 1 миллиона номеров в отелях по всей Европе.

Сеть Hyatt тоже заявила, что останавливает новую деятельность и какие-либо новые инвестиции в России.

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Масштабный выход бизнеса из РФ

Ранее о прекращении работы с россиянами заявили компании Apple и Apple Pay, Dell, Ericsson, Lenovo, HP, Intel, AMD, PayPal, Paysera, Dropbox, WebMoney и многие другие.

В частности, всемирно известная компания VMware остановила все бизнес-операции в России и Беларуси. Представители компании сообщили, что стремятся поддержать участников команды из Украины, их родственников, а также украинских потребителей и партнеров. Речь идет не только об информационной поддержке, но и о приостановке продаж и профессиональных услуг.

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