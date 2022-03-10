Hilton та Hyatt призупиняють відкриття готелів у РФ. Свій прибуток пожертвують Україні

Такими темпами з РФ вийде весь міжнародний бізнес/Фото: колаж: "Сьогодні"

Мережі готелів Hilton та Hyatt заявили про припинення діяльності з відкриття нових готелів у РФ. Крім того, компанія закрила свої офіси у Москві.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Деталі

У своїй заяві мережа Hilton повідомила, що зупиняє всю нову діяльність у Росії, а також має намір спрямувати свій прибуток від роботи у Росії на гуманітарну допомогу Україні.

Крім того, на сайті Hilton йдеться, що українським біженцям нададуть до 1 мільйона номерів у готелях по всій Європі.

Мережа Hyatt теж заявила, що зупиняє нову діяльність та будь-які нові інвестиції в Росії.

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Масштабний вихід бізнесу з РФ

Раніше про припинення роботи з росіянами заявили компанії Apple та Apple Pay, Dell, Ericsson, Lenovo, HP, Intel, AMD, PayPal, Paysera, Dropbox, Webmoney та чимало інших.

Зокрема, всесвітньо відома компанія VMware зупинила всі бізнес-операції в Росії та Білорусі. Представники компанії повідомили, що прагнуть підтримати учасників команди з України, їхніх родичів, а також українських споживачів та партнерів. Йдеться не лише про інформаційну підтримку, а й призупинення продажів і професійних послуг.

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