Росія, до побачення! Один з найбільших виробників техніки Caterpillar призупиняє роботу в РФ

Компанія прийняла таке рішення через напад Росії на Україну

Такими темпами з РФ вийде весь міжнародний бізнес/Фото: колаж: "Сьогодні"

Один з найбільших світових виробників будівельної та гірничодобувної техніки Caterpillar припиняє діяльність у РФ. Це пов'язано з нападом Росії на Україну.

Про це йдеться на сайті компанії.

Реклама

Деталі

У компанії заявили, що засмучені трагічними подіями, які відбуваються в Україні. Також вони сподіваються на мирне "вирішення" війни.

"Діяльність у Росії стає дедалі складнішою, зокрема через перебої в ланцюжку поставок і санкції. Тому ми призупиняємо діяльність на наших російських виробничих потужностях", — йдеться у повідомленні.

Caterpillar Foundation вирішила також пожертвує понад 1 мільйон доларів на підтримку як поточних, так і довгострокових гуманітарних потреб України.

Масштабний вихід бізнесу з РФ

Раніше про припинення роботи з росіянами заявили компанії Apple та Apple Pay, Dell, Ericsson, Lenovo, HP, Intel, AMD, PayPal, Paysera, Dropbox, Webmoney та чимало інших.

Реклама

Зокрема, всесвітньо відома компанія VMware зупинила всі бізнес-операції в Росії та Білорусі. Представники компанії повідомили, що прагнуть підтримати учасників команди з України, їхніх родичів, а також українських споживачів та партнерів. Йдеться не лише про інформаційну підтримку, а й призупинення продажів і професійних послуг.

Читайте також