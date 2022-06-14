HIMARS только цветочки. В Пентагоне рассказали о поставках вооружений в Украину

США поставляет в Украину вооружение. Фото: коллаж "Сегодня"

Предоставление Украине нескольких реактивных систем залпового огня HIMARS в последнем транше оборонной помощи – это только отправная точка. США продолжат поставлять все, что необходимо для победы в противостоянии агрессии России.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

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"Мы совершили "начальный" транш систем HIMARS, и пока мы сейчас говорим, украинцы завершают обучение", – отметил представитель Пентагона.

По его словам, в оборонном ведомстве США в скором времени ожидают ввода полученных ВСУ систем залпового огня.

Кол подтвердил обязательство США продолжить поставки этих систем и боеприпасов в Украину.

Кратко о HIMARS

HIMARS – разработанная в конце 90-х американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности, которая смонтирована на колесном шасси.

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HIMARS несет шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике. Система была разработана как малая, мобильная РСЗО с возможностью стреляй-и-беги.

Система транспортируется на самолете C-130. Ее выпускает одно из подразделений Lockheed Martin.

Ранее мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский заявил, что США подтвердили на разных уровнях, что в Украину направляются современные ракетные системы залпового огня HIMARS.

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Кроме того, посол США разрешила использовать HIMARS на усмотрение ВСУ.