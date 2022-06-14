HIMARS лише квіточки. У Пентагоні розповіли про постачання озброєнь в Україну

США постачає в Україну озброєння. Фото: колаж "Сьогодні"

Надання Україні кількох реактивних систем залпового вогню HIMARSв останньому транші оборонної допомоги – це лише відправна точка. США продовжать постачати все, що необхідно для перемоги у протистоянні агресії Росії.

Про це повідомив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол.

Реклама

"Ми здійснили "початковий" транш систем HIMARS, і поки ми зараз говоримо, українці завершують навчання", – зазначив представник Пентагону.

За його словами, в оборонному відомстві США незабаром очікують уведення отриманих ЗСУ систем залпового вогню.

Кол підтвердив зобов'язання США продовжити постачання цих систем та боєприпасів в Україну.

Коротко про HIMARS

HIMARS – розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі.

Реклама

HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Систему було розроблено як малу, мобільну РСЗВ з можливістю стріляй-і-тікай.

Система транспортується літаком C-130. Її випускає один з підрозділів Lockheed Martin.

Раніше ми розповідали, що президент Володимир Зеленський заявив, що США підтвердили на різних рівнях, що до України направляються сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS.

Реклама

Крім того, посол США дозволила використати HIMARS на розсуд ЗСУ.