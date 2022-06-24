"Хижина" диктатора. У Путина на Ладоге нашли новый роскошный особняк

У Путина обнаружили новую роскошную резиденцию / Фото: Коллаж: Сегодня

В России журналисты обнаружили роскошную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Карелии возле Ладожского озера.

В расследовании журналисты OCCRP и "Медузы" проанализировали электронные письма строительных компаний, занимавшихся обустройством территории вокруг дачи Путина – так называемой "Хижины рыбака". Среди прочего в письмах были макеты, чертежи, дизайн-проекты и другие материалы, свидетельствующие о роскоши комплекса.

Реклама

Помимо "хижины", в комплексе есть здание, которое по документам числится как "амбар".

"Двухэтажное футуристическое здание с волнообразной крышей, просторными помещениями и масштабной столовой зоной на открытом воздухе похоже скорее на дом приемов. Большая гостиная открытой планировки занимает больше 200 квадратных метров. Стеклянная перегородка отделяет ее от кухни, оборудованной мангалом, казаном, тандыром, тепаном и коптильней, как в дорогом ресторане", – пишут журналисты.

В "Хижине рыбака" есть собственная пивоварня. На австрийском оборудовании стоимостью 345 тыс. евро здесь можно производить 47 литров пива в день. А на втором этаже расположена чайная комната с видом на Ладожское озеро.

Реклама

"Рядом со зданием два небольших бассейна. От дома дорожка ведет к природному водопаду, впадающему в залив, где обустроена обособленная беседка. Раньше водопад был туристической достопримечательностью, но сейчас посетителям туда путь закрыт", – узнали журналисты.

Стоимость объекта оценить сложно, однако в распоряжении журналистов есть смета на общестроительные работы с июня 2015 года на сумму 187 млн рублей (до 3,5 млн долларов). Сюда не входят мебель, отделка, освещение и стоимость архитектурного и дизайн-проекта.

Большую часть прилегающих к "Хижине рыбака" земель занимают сельскохозяйственные угодья. Например, там расположено форелевое хозяйство. На территории участка есть ферма по разведению крупного рогатого скота, где выращивают быков ради мраморной говядины.

В 2021 году на территории возвели двухэтажную профессиональную кухню площадью 600 квадратных метров.

Реклама

Несмотря на скромное название "Садовый дом", проект роскошен: среди материалов отделки натуральные полудрагоценные камни лазурит и лабрадорит. Большой участок пола покрыт мрамором Fior di Bosco примерной стоимостью 110 тыс. долларов.

Согласно документам, сантехника для обустройства каждой ванной (всего в доме их шесть) будет стоить дороже 3 млн рублей (56 тыс. долларов). Так, один смеситель для биде обойдется в 700 тыс. рублей (13 тыс. долларов), а ручка для регулировки температуры в душе – в 300 тыс. рублей (5,6 тыс. долларов).

На первом этаже гостевого дома шесть спален, каждая с собственным санузлом и гардеробной. В центре здания по проекту расположен бассейн с декоративным водопадом, который падает с высоты верхнего этажа.

Три архитектора, с которыми говорили журналисты, назвали внутреннюю отделку "премиальной" и "элитной".

"Такой проект можно построить только с неограниченным бюджетом", – сказал один из них.

"Весь дом покрыт полудрагоценными камнями, раковина целиком сделана из лабрадорита. Как по мне, это из разряда золотого унитаза", – считает другой.

В России нашли "самую секретную" дачу Путина

Ранее активисты опубликовали расследование о "самой секретной" даче Путина – резиденции "Долгие Бороды", которая находится на озере Валдай в Новгородской области.

Дача российского лидера занимает участок в 150 гектаров. Среди строений на территории есть четырехэтажный особняк площадью 3,5 тыс. кв. м, китайский павильон, русская изба, бани, сауна, конюшня, площадка для гольфа, детская площадка с горками, вип-ресторан с кинозалом, бильярдной и мини-казино, отдельно пивной ресторан, а также собственная церковь.

Кроме того, российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео о дворце Владимира Путина на берегу Черного моря под Геленджиком, масштабы и некоторые удивительные сооружения которого поражают.