"Хотели посадить в погреб": правда и вымысел в "покушении" на Лукашенко

Эксперты уверены – задержания в Москве – это сигнал белорусской оппозиции: или выезжайте, или берегитесь, но на Москву даже не надейтесь

На днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о плане военного переворота в стране и его убийстве вместе с сыновьями, которые якобы оппозиция вместе с США должны были реализовать в ближайшее время.

Российская ФСБ и белорусская КГБ утверждают, что они это успешно предотвратили. Есть ли основания у Лукашенко для таких заявлений или это просто разыгранное спецслужбами представление, разбирался Алексей Продайвода для новостей "Сегодня".

Видео: Сегодня

Правда и фантазии в заявлениях ФСБ и Лукашенко

Пока Александр Лукашенко на субботнике под Минском высаживал деревья, в Москве ФСБ совместно с белорусским КГБ захватывали бывшего спикера Лукашенко Александра Федуту и адвоката Юрася Зенковича. Еще раньше в Беларуси задержали оппозиционера Григория Костусева. Всем вменяют подготовку военного переворота, покушение на Лукашенко и его детей.

"В планах захват ребенка – одного, второго, как получится. Посадят в погреб, кстати в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Они привели нас и показали, как они это все планировали", – рассказывал Лукашенко.

Правда, ни тайников с оружием, ни погребов, о которых говорит Лукашенко, белорусам так и показали. Только онлайн-разговоры фигурантов. Вероятно вырванные из контекста.

ФСБ отрапортовала, якобы заговорщики хотели захватить СМИ, обратиться к народу и заблокировать верных Лукашенко силовиков в Минске.

"Такие и такие категории мы призываем оставаться на местах и работать, таких-то людей мы просим явиться в такое-то место в такие-то сроки. В противоположном случае вы обьявляетесь вне закона. Людей ставят перед выбором – или-или", – приводили госСМИ цитаты заговорщиков.

Что говорит оппозиция

В белорусской оппозиции говорят о вырванных из контекста обычных разговоров фразах.

"Скорее всего это выглядит как разговоры, которые ведут миллионы граждан Беларуси в последнее время в рабочих коллективах, в семьях, в кругу друзей о том, какие варианты могут быть изменений в Беларуси", – говорит Юрий Губаревич, глава белорусского движения "За свободу" .

По сценарию ФСБ, затем должна начаться активная фаза переворота. С привлечением так называемых партизан, находящихся на каких-то скрытых базах. Конечно, в белорусской оппозиции не верят.

"Всех троих задержанных я знаю лично и уже достаточно длительное время. И говорить о том, что это люди, которые лично могут принимать участие в каких-то вооруженных выступлениях или готовить бригады специального назначения из числа силовиков – ну абсолютно не приходится", – отмечает Губаревич.

Как считают эксперты

Опрошенные новостями "Сегодня" эксперты уверены: задержание в Москве – это сигнал белорусской оппозиции. Или выезжайте, или берегитесь. И даже не надейтесь на коварного соседа.

"Для белорусской оппозиции этот сигнал показывает, что белорусской оппозиции нечего искать в России, Кремль полностью на стороне Лукашенко. И никаких двух мнений здесь быть не может. То есть поиски некоего альтернативного кандидата, которого мог бы поддержать Кремль – это опасная иллюзия", – считает директор Института мировой политики Евгений Магда.

В то же время специалисты предполагают: историю с якобы военным переворотом мог придумать и сам Кремль – такая себе страшная сказка для Лукашенко, чтобы склонить к короткому аншлюсу.

"Понимая, что он сейчас хромая утка после фальсифицированных выборов 9 августа 2020 года, они пытаются его дожать, фактически добившись такой ползучей спокойной, бескровной аннексии Беларуси", – говорит политэксперт Вадим Трюхан.

На упомянутом выше субботнике сам Лукашенко анонсировал судьбоносное решение. Впрочем, в чем его суть – не уточнил. Кстати, на этой неделе он посетит Москву и встретится с Путиным.