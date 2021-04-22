Индия побила мировой "рекорд" заболевших коронавирусом

Индийский Минздрав озвучил жуткую цифру – за сутки в стране COVID-19 обнаружили более чем у 314 тысяч человек, такого в мире еще не было

За минувшие сутки в Индии зафиксировали 314 835 новых случаев COVID-19 – это новый абсолютный рекорд для всего мира. И это даже больше, чем неделю назад, когда в Индии установили другой рекорд заболеваемости.

Об этом сообщает CNN.

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Кроме того, в этот же день стало известно о рекордно высоком количестве умерших от последствий инфекции – 21 апреля коронавирус отнял жизни 2104 пациентов в Индии.

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В данный момент страна погружена во вторую волну эпидемии, а над индийской системой здравоохранения все сильнее нависает угроза коллапса – целые регионы сталкиваются с острой нехваткой кислорода для лечения больных.

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На этом фоне некоторые другие страны ввели ограничения касательно поездок в и из Индии.

Тем временем премьер-министр Нарендра Моди призывает местные власти использовать принудительную изоляцию лишь в качестве крайней меры, однако несколько штатов уже ввели такие ограничения в попытке сдержать распространение вируса.

По данным Министерства здравоохранения Индии, за все время пандемии в стране зарегистрировали более 15,9 млн случаев COVID-19 – больше только в США. Число погибших индийцев от коронавируса в настоящее время превышает 184,5 тыс. человек.

При этом в апреле в Индии провели крупнейшим религиозный праздник в мире – индуистский Фестиваль кувшинов.