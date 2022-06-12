Иноземцев: Россия тратит на войну до трети доходов от нефти и газа

Владислав Иноземцев дал интервью Олегу Панюте / Фото: скриншот

Новый пакет западных санкций ударит по российской экономике и окружению президента РФ Владимира Путина, однако не заставит Кремль пересмотреть свою политику. РФ тратит на войну до трети доходов от торговли энергоносителями, но даже без них у Путина есть ресурсы, чтобы продолжать войну еще 1,5-2 года.

Об этом рассказал экономист и социолог Владислав Иноземцев в интервью Олегу Панюте в эфире проекта "Пояснює Панюта" на Youtube-канале "Україна 24".

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Россия будет искать новых покупателей для своей нефти

- Не успели высохнуть чернила под документом о шестом пакете санкций, как уже украинцы и Запад говорят о необходимости седьмого. Западные санкции на поверхность выносят удивительные вещи. Мы еще год назад не могли предположить, что Америка позволит Венесуэле продавать свою нефть; что Алжир попросят вернуться к давней истории о возобновлении поставок газа в Европу; что Израиль и Египет смогут договориться на энергетическом фронте. Неужели Россия помирила всех врагов?

- Да, в какой-то мере можно сказать, что сейчас Европа будет стремиться получать энергоносители из самых экзотических источников. Я думаю, недалеко до частичного снятия санкций с Ирана. Здесь будут задействованы все возможные источники поставок нефти в Европу для того, чтобы ограничить рост цен. Он не выглядит катастрофическим в последние дни, но все-таки он продолжается. Поэтому я думаю, на рынке нас ждет большое перераспределение энергоносителей. Потоки, которые раньше шли в страны, которые не готовы были оплатить полную цену, которые поставляли с дисконтом, сейчас будут все получены Россией. А Индия, частично Латинская Америка, где Россия будет предлагать дисконты 35-40 долларов за баррель, перейдут в российскую зону влияния.

Что касается того, что ближе к Европе, что было под санкциями – Иран, Венесуэла, Алжир, другие страны Персидского залива – оттуда нефть пойдет в Европу. Но в перспективе я не вижу здесь каких-то серьезных изменений, потому что все, что можно от этого ожидать – это именно перераспределение потоков, занятие Россией новых ниш, возможное увеличение дисконта. Но это не значит, что российская нефть вообще перестанет производиться и перестанет поставляться потребителям.

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- Можем ли мы говорить, что в какой-то мере изгои и нерукопожатные опять могут надеяться на то, что их примут среди "приличных стран"?

- Я думаю, что это будет, во-первых, ненадолго, во-вторых – чисто конъюнктурно. Но с другой стороны, конечно, никаких хороших эмоций это не вызывает. В данном случае мы понимаем, что спасать ситуацию в Украине Запад собирается за счет пренебрежения к правам человека, к их нарушению и попранию демократии во многих других государствах. Это конъюнктурное решение, которое, я надеюсь, не будет долгим. Но в любом случае очевидно, что Россия своей агрессией и Запад своим ответом поставили себя в достаточно тяжелое положение, которое заставляет отказываться от многих ранее принципиальных моментов.

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Пострадают ли от санкций "кошельки Путина"

- Санкции, которые приняты в шестом пакете, несут и персональную тяжесть, в том числе, касаются и так называемых "кошельков Путина". Как вы считаете, насколько эти люди действительно пострадают?

- Эти люди пострадают, но никаким образом это на российскую политику не повлияет. Мы видим в последние дни, как российский бизнес начинает активно приходить в псевдореспублики на Донбассе, начинается разговор о восстановлении разрушенных городов на украинской территории. Российские бизнесмены стоят в очереди за такого рода контрактами. Им уже неважны санкции, им не принципиальна их репутация просто потому, что Запад поставил практически всех их по сути вне закона. Если в 2014-15 году люди очень внимательно относились к тому, чтобы не работать, по крайней мере формально, в оккупированном Крыму, то сейчас это уже никого не волнует.

Бизнес понимает, что либо он оказывается, как некоторые товарищи из "Альфа-групп", под арестом фактически в Лондоне, с несколькими тысячами долларов на карманные расходы, либо он кланяется Путину и работает в рамках той системы, которая им задана. Поэтому я бы не сказал, что санкции привели к каким-то позитивным сдвигам в российской бизнес-элите, скорее наоборот.

- Вы знаете, что Михаил Фридман (основатель "Альфа-Групп" – ред.) хочет получить украинское гражданство?

- Да, я слышал об этом. Я слышал также о том, что украинское руководство хочет предложить якобы целому ряду бизнесменов подобного рода программу. Но я думаю, что это будет зависеть от двух моментов. Во-первых, от того, окажется ли бизнесмен, сдавший российский паспорт, исключенным из санкционного списка, потому что в случае Абрамовича мы этого не видели. Если это удастся, я думаю, это будет достаточно хорошим аргументом в пользу раскола российской бизнес-элиты.

Опять-таки – какой масштаб это примет? Я однозначно приветствую такое решение украинского руководства, если бы оно попыталось таким образом выводить из-под удара российских олигархов, которые могут отчасти поделиться своими деньгами с Украиной, отчасти инвестировать туда после войны. Это была бы абсолютно разумная вещь.

Я еще в 2014 году, когда начались санкции по поводу Крыма, говорил о том, что для Украины было бы крайне важным привлекать негосударственный российский капитал и переманивать успешных российских бизнесменов, которые недовольны были даже тогда существующими условиями хозяйствования в России. Если сейчас начнет получаться – лучше поздно, чем никогда. Это можно только приветствовать.

Сможет ли эмбарго остановить войну

- Россия на поставках энергоносителей зарабатывает гораздо больше, чем тратит на войну. Скажите, что нужно перекрыть России, чтобы этот нескончаемый поток изменился?

- Я думаю, что не поможет никакое перекрытие. Дело в том, что чисто формально можно сравнивать доходы от экспорта энергоносителей с расходами на войну. На сегодняшний день, последние открытые данные – приблизительно 10 с небольшим миллиардов долларов было потрачено на военные расходы конкретно по линии министерства обороны.

Я думаю, что реально затраты выше, потому что есть потери военной техники, которые вряд ли были учтены в текущих расходах. Но так или иначе средний доход в течение месяца от российского экспорта, а он в основном состоит из энергоносителей, составляет около 35 миллиардов долларов. То есть Россия тратит на войну приблизительно треть, может четверть того, что получает от экспорта.

Но проблема в другом. Финансовая система устроена таким образом, что минфин платит российским оборонным заводам, российским военным зарплату не в тех долларах и евро, которые приходят из Германии за газ и нефть. Он платит их рублями. Эти рубли можно всегда напечатать, можно занять на внутреннем рынке. Доходность в России сейчас падает, возможности заимствования достаточно высоки, государственный долг очень низкий.

Если говорить о 10 миллиардах в месяц, то это приблизительно 5-6% ВВП в год. Увеличить государственный долг на 6-7% ВВП не представляет проблему. Поэтому даже если будут перекрыты все экспортные поступления, еще 1,5-2 года война может продолжаться без особых проблем.

- То есть идея Байдена заставить Путина продавать нефть в убыток сама по себе ничего не решит?

- Я слышу про эту идею и своим несовершенным умом не могу ее понять. Каким образом можно заставить Путина продавать нефть, не получая денег, наверное, знает только Байден. Единственное что можно сделать – если Запад хочет смягчить удар по своей экономике и помочь Украине, то на мой взгляд следовало бы как раз максимально много покупать у России энергоносителей, сбивать цену и на эту цену начислять некий налог или пошлину, допустим 30%, которая бы шла в пользу украинского бюджета.

Например, сейчас цены на газ в Европе снова достигли 1000 долларов за тысячу кубометров. Если бы, допустим, не было разговоров об эмбарго, санкциях, был бы запущен "Северный поток", наверное, они были бы где-то 550. На эти 550 можно было бы накинуть еще 200 долларов или евро на тысячу кубометров, отправлять это в фонд восстановления Украины, но при этом европейской экономике даже с такой наценкой это обходилось бы дешевле. Еще раз повторю – не понимаю самой идеи получать от России какие-то товары и замораживать деньги где бы то ни было. Это по-моему невозможно, эти деньги будут перекрыты самими россиянами.