Интерес упал: Россия официально открестилась от конференции в Мюнхене

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Официальные представители Российской Федерации не будут принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

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"Интерес заметно упал"

"Российские официальные лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по политике безопасности по различным причинам участие принимать не будут", – сказала Захарова.

По ее словам, "в последние годы конференция все больше трансформируется в такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность, объективность".

Также она отметила, что "интерес к этому мероприятию в Москве заметно упал".

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: securityconference.de.

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Что такое Мюнхенская конференция по безопасности?

Мюнхенская конференция по безопасности – это ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене (Германия) с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

В этом году конференция пройдет 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене при соблюдении противоэпидемических мер. Вместо обычного числа участников, превышающего 2000 человек, в настоящий момент разрешено не более 600.

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Напомним, в Мюнхенской конференции по безопасности примут участие федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, а также еще около 35 глав государств и правительств.

Кроме этого, организаторы ожидают на прибытие президента Украины Владимира Зеленского, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, а также председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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