Иран начал выплачивать компенсации родственникам жертв сбитого самолета МАУ

Иранский министр иностранных дел утверждает, что некоторые семьи уже получили обещанные 150 тыс. долларов

Фото: WANA via REUTERS

Иран начал выплату компенсаций родственникам сбитого над Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" и некоторые семьи уже получили по 150 тыс. долларов.

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел страны, сообщило посольство Ирана в Украине.

"Правительство утвердило постановление, согласно которому за каждого погибшего должно быть выплачено 150 тысяч долларов семьям – как иностранных, так и иранских граждан, согласно праву наследования. К этому времени некоторые из роздственников погибших уже прибыли и получили компенсации", - заявил он.

В МИД Ирана утверждают, что суммы компенсаций якобы значительно больше, чем они должны были бы выплатить по международным обязательствам.

В то же время в иранском внешнеполитическом ведомстве заявили об излишней политизации этой катастрофы, которая "навредит не только Ирану, но и Украине и другим" пострадавшим странам. В частности там возмущены решением канадского суда об умышленности катастрофы.

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"Если по данному делу выявлена чья-то халатность, если доказана вина определенных лиц, к ним будут применены соответствующие меры по закону. Мы обсуждали... со специалистами ИКАО, США, французскими и британскими экспертами, и почти все пришли к выводу, что это результат человеческой ошибки", – говорится в заявлении.

Напомним, пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

В то же время, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, иранские спецслужбы преследовали родственников пассажиров, погибших в результате крушения самолета МАУ под Тегераном.

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