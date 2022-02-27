Ищите своих. В Украине создан сайт с данными о погибших и пленных россиянах

На сайте публикуют фото документов погибших и видео с пленными. Коллаж "Сегодня"

В Украине был создан сайт для родственников погибших и пленных российских военных. Поскольку РФ оставляет бойцов, брошенных на вторжение, без связи с родными, этот сайт может помочь в поиске.

Адрес сайта https://200rf.com/. Он был создан по инициативе МВД Украины, сообщает советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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"Вы знаете, что Россия начала войну против Украины. 150 тысяч русских военных перешли границы нашего государства. Многих из них уже нет в живых, это несколько тысяч, многие попали в плен. С пленными мы обращаемся очень гуманно, никто их не обижает, оказываем медицинскую помощь", – отметил Денисенко.

На сайте размещены документы погибших бойцов, а также видео с военнопленными.

Кроме того, Украина может оказать россиянам платную услугу по идентификации ДНК погибших военнослужащих. У нашей страны есть огромный опыт проведения таких экспертиз за 8 лет боевых действий на Донбассе.

Если ищете родственника, нужно:

Отправить письмо с генетическим материалом и заявлениями от родителей на адрес МВД Украины; Отправить запрос через форму на сайте https://200rf.com/, где обязательно указать электронную почту и контрольный номер телефона для связи. Если на сайте обнаружили своего родственника, тоже сообщите на обратную связь сайта.

МВД отмечает, что запросило у "Красного креста" помощь в переправке трупов российских солдат в Россию, но РФ проигнорировала запрос. Поэтому МВД обращается напрямую к родственникам солдат.

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Родственники оккупантов массово звонят на горячую линию "Вернись живым из Украины"

На горячую линию для родственников русских оккупантов"Вернись живым из Украины" звонят сотни людей. Они разыскивают своих близких.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.