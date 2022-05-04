Историческая ошибка: как Лавров добавил Израиль в список "недружественных стран" и дал козырь Украине

Агрессивная политика Кремля сыграла злую шутку с самой Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

Антисемитские высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который на вопрос о еврейском происхождении Владимира Зеленского заявил, что и Гитлер был евреем, а затем добавил, что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи", вызвали волну негодования в Израиле. Ранее Израиль был если не дружественной, то подчеркнуто нейтральной страной в отношении России. Сайт "Сегодня" выяснил, как скандал изменит политику Тель-Авива по отношению к Москве и Киеву.

Заявление Лаврова – это "низменный уровень расизма"

В воскресенье, 1 мая, Сергей Лавров, комментируя еврейские корни Владимира Зеленского, заявил в интервью итальянской телекомпании Mediaset, что "у Гитлера тоже была еврейская кровь". Также он подчеркнул, что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

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Некорректные высказывания Лаврова вызвали бурю возмущения не только в Украине, но и в Израиле.

"Я осуждаю высказывание министра иностранных дел России, его утверждения ложны и возмутительны. Цель такого рода лжи – обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, совершенных против них, тем самым сняв ответственность с врагов Израиля. Использование катастрофы еврейского народа в качестве инструмента для политических нападок должно быть немедленно прекращено", – заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Нафтали Беннет: "Высказывание министра иностранных дел России, его утверждения ложны и возмутительны". Фото: peoples.ru

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Отметим, что Беннет еще довольно дипломатично сформулировал претензию к российском чиновнику. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид был более резок.

"Высказывания министра иностранных дел России Лаврова не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев", – подчеркнул Лапид.

Яир Лапид: "Высказывания Лаврова – историческая ошибка и низменный уровень расизма". Фото: media.az

Словам Лаврова удивились даже в России

Факт исторической ошибки отметили и в самой России. В частности, на это обратила внимание российская журналистка и политик Ксения Собчак.

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"Кажется, Сергей Лавров и правда ошибся", – написала она в своем Telegram-канале.

Как отметила Собчак, легенда о "Гитлере-еврее" родилась из-за того, что его отец Алоиз Шикльгрубер был незаконнорожденным сыном служанки, которая работала в доме Франкенбергеров (по другим данным, Ротшильдов). И там за ней кто-то из хозяев, по слухам, ухаживал. Но никаких документальных подтверждений тому нет.

Ксения Собчак: "Кажется, Сергей Лавров и правда ошибся", Фото: Facebook

Журналистка также отметила, что историк Вернер Мазер пы­тался проследить родословную фюрера по документам района Вальдфиртель, к которому принадлежала деревня Штронес. Мазеру удалось доказать, что в XIX веке среди жителей Граца вообще не было как евреев, так и людей с фамилией Франкенбергер.

"Предположение о том, что Гитлер – еврей, а значит, они сами виноваты в геноциде, встречается в определенных кругах. И очень грустно, что наш министр иностранных дел Сергей Лавров, который, безусловно, человек очень образованный, пользуется тезисами современных ультраправых", – подытожила Собчак.

Вместо извинений новое абсурдное заявление

Тем временем Министерство иностранных дел Израиля в связи с высказыванием Лаврова вызвало для разъяснительного разговора и извинений российского посла Анатолия Викторова. Однако вместо извинений МИД России решил эскалировать конфликт и довести его до абсурда, обвинив уже и сам Израиль в "поддержке неонацистского режима".

"Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве", – заявила пресс-служба МИД РФ в Twitter.

@yairlapid, .



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Дружеские отношения РФ с Израилем и антисемитские скандалы

Отметим, что к войне России с Украиной немногие относятся безучастно. И ранее Москва пыталась не портить отношения с Тель-Авивом, молча стоящим в стороне и особо не комментирующим российское вторжение. Но Лавров выдал "бытовой антисемитизм", который распространен в Кремле. Кремлевские боссы исповедуют его не публично, больше в разговорах друг с другом. По причине этого бытового антисемитизма они уже неоднократно попадали в скандалы. Например, в 2018 году мировое сообщество раскритиковало заявление Путина о том, что в выборы США вмешивались – не россияне, а украинцы, татары и евреи.

Владимир Путин: "В выборы США вмешивались – не россияне, а украинцы, татары и евреи" / Фото: сайт Кремля

В 2019 году в антисемитизме был обвинен советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев, который на полном серьезе объявил, что Владимир Зеленский встречался с представителями иудейской общины Украины для того, чтобы разработать зловещий план замены русскоязычного населения Донбасса евреями, которые "устали от постоянной войны на Ближнем Востоке".

Несмотря на, мягко говоря, провокационные заявления руководства Кремля, ранее Израиль пытался не выступать открыто против политики Владимира Путина. Однако антисемитские заявления Сергея Лаврова, представляющего Россию на международной арене, прозвучавшие 1 мая, являются оскорблением всего народа Израиля, и они могут разрушить еще недавно дружеские отношения между двумя странами, подтолкнув Израиль на сторону демократического Запада и свободного мира.

Разворот от России к Украине

О том, что Израиль более не занимает нейтральную позицию и поддержит Украину, в частности, сигнализирует реакция израильского премьер-министра и вызов российского посла в израильский МИД. Об этом свидетельствует и заявление Американского еврейского комитета.

"Мы неоднократно говорили о необходимости денацификации – в Москве, а не в Киеве", – подчеркнули в организации.

Жесткое заявление сделал также министр здравоохранения Израиля, лидер партии МЕРЕЦ Ницан Горовиц.

"В Украине нет неонацистского режима. Зеленский – не нацист. И да, Израиль поддерживает независимость и территориальную целостность Украины перед лицом жестокого российского вторжения", – сказал чиновник.

Ницан Горовиц: "Израиль поддерживает независимость Украины перед лицом жестокого российского вторжения". Фото: Flash90

Израильский журналист и историк, эксперт в отношениях Израиль – Украина Шимон Бриман отмечает, что был удивлен быстрой и резкой реакцией премьер-министра и главы МИДа Израиля с осуждением заявления Лаврова.

"Раньше и Беннет, и Лапид старались лишний раз не обострять отношения с Россией", – говорит "Сегодня" Бриман.

По словам эксперта, для Израиля является важной задачей сохранение кооперации с российскими военными в Сирии – для продолжения свободы действий израильской авиации в небе Сирии и уничтожения иранских складов и конвоев с оружием для террористов.

"Но фраза Лаврова настолько возмутила и политическое руководство Израиля, и простых граждан, что промолчать было уже невозможно", – добавляет Бриман.

По его словам, на протяжении последних двух недель наблюдается динамика событий, свидетельствующая об охлаждении отношений между Израилем и Россией.

"Москва демонстративно "наезжает" на нас с критикой. МИД РФ не только не извинился за антисемитские слова Лаврова, но и выставил сегодня на своем официальном канале сообщение о том, что "мы теперь понимаем, почему правительство Израиля поддерживает нацистский режим в Киеве", – отмечает Бриман.

Эксперт уверен, что на фоне обострения отношений с Москвой может улучшиться взаимодействие Иерусалима с Киевом.

"Отношения Израиль – Украина и сейчас очень хорошие. А могут стать еще лучше. США давят на Израиль для оказания Украине гораздо более серьезной помощи. По свежим данным газеты "Хаарец", политическое руководство Израиля сейчас проводит совещания о формах предоставления Украине помощи в военной сфере. Если это произойдет, это будет настоящий прорыв в отношениях между Киевом и Иерусалимом", – подытожил Бриман.

Шимон Бриман: "Руководство Израиля проводит совещания о предоставлении Украине помощи в военной сфере". Фото: Facebook

Почетный консул государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков также отмечает, что Израиль, который находится в конфликте с соседней страной – Сирией, старался придерживаться сбалансированной позиции в отношениях с Россией и Украиной.

"После того, как Россия, можно сказать, бросила камень в сторону Израиля, отношения наверняка ухудшатся. Высшее руководство Израиля уже осудило абсурдное заявление Лаврова. В то же время весь мир понимает, что называть Зеленского нацистом – это бред, в который может поверить только российская аудитория", – говорит "Сегодня" Вишняков.

Он также отмечает, что Израиль уже помогает Украине.

"В Украине открыли госпиталь, действуют гуманитарные программы. Недавно договорились о поставке бронежилетов и касок для сотрудников ГСЧС и медиков. Думаю, после данного скандала Израиль и евреи со всего мира будут еще больше помогать Украине", – говорит Вишняков.

Олег Вишняков: "Называть Зеленского нацистом – это бред, в который может поверить только российская аудитория". Фото: Facebook

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук также считает, что антисемитское высказывание Лаврова сыграло на руку Украине.

"Израильское правительство и так нас поддерживает – оказывает гуманитарную помощь, полностью поддерживает санкции. А высказывания Лаврова только играют на руку Украине. Заявление Лаврова дает козыри украинским дипломатам", – подчеркнул Корнийчук.

Евгений Корнийчук: "Заявление Лаврова дает козыри украинским дипломатам". Фото: planeta.press

Смена курса Израиля тем более вероятна, что политика нейтралитета к России, которую проводил Нафтали Беннет, рассчитывая тем самым получить роль посредника на переговорах Украины и России, никакого результата так и не принесла. Количество недружественных к Путину стран все время растет. Точно так же с каждым днем растет поддержка Украины.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых шокирующих высказываниях и непристойных поступках главы МИД РФ Сергея Лаврова и других представителей Кремля.

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