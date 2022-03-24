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Британия внесла в санкционный список дочь главы МИД РФ Лаврова

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24 марта, 18:27
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Теперь квартиру Полины Поляковой в Лондоне за 4,4 млн фунтов стерлингов конфискуют
Британия ввела ограничения против Полины Поляковой / Коллаж "Сегодня"
Британия ввела ограничения против Полины Поляковой / Коллаж "Сегодня"

Британские власти внесли в санкционный списокдочь главы МИД страны-агрессора России Сергея Лаврова – Полину Полякову. Квартиру женщины конфискуют, а также заморозят банковские счета.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Самое интересное, что теперь ее квартира в Лондоне за 4,4 млн фунтов стерлингов будет конфискована, а банковский счет заморозят. Разрешение на проживание в Британии – отменено", – говорится в сообщении.

Санкции и ограничения

После вторжения России в Украину на страну-агрессора посыпались мощные экономические санкции. В частности, Великобритания запретила какие-либо транзакции с российским Центробанком и Минфином. Впоследствии аналогичные меры были введены Южной Кореей.

В то же время в США ввели ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

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Слава Україні!

Україна 24

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