Байден введет санкции в отношении сотен российских депутатов — СМИ

На такой шаг президент США пошел из-за вторжения РФ на территорию Украины

Байден продолжает вводить санкции против РФ/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Администрация Байдена готовит санкции в отношении более 300 членов российской Государственной Думы. США продолжают применять жесткие меры против Москвы из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает WSJ.

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Санкции будут объявлены в координации с Европейским союзом и членами Большой семерки, заявили официальные лица США. В Совете национальной безопасности от комментариев отказались.

Санкции до сих пор не смогли убедить президента России Владимира Путина остановить вторжение России в Украину.

По словам чиновника США, запланированные пакеты санкций часто откладываются, перерабатываются или сужаются в процессе межведомственного рассмотрения, прежде чем они будут доработаны и опубликованы.

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Предстоящий пакет санкций вступает в силу на четвертой неделе вторжения России в Украину. США и европейские союзники ввели ряд санкций против России, направленных против большинства ее финансовых учреждений, ее энергетического сектора и российской элиты.

Лидеры США и Франции договорились ужесточать санкции против РФ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре с Госсекретарем США Энтони Блинкеном поговорили о необходимости усиления санкций против Российской Федерации.

Ввиду российского наступления необходимо продолжать ужесточение санкций. Руководители иностранных ведомств также заявили о своей поддержке предложений МАГАТЭ по укреплению защиты и безопасности украинских АЭС.

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